У середу, 28 серпня, у Парижі відбулася офіційна церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2024. Спортивні змагання у столиці Франції триватимуть до 8 вересня, пише 24 Канал.

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Розклад змагань на 29 серпня за участю українців

Перший день Паралімпійських ігор в Парижі буде дуже насичений. Змагання розпочнуться одразу у 12 видах спорту. З них чотири будуть медальними.

Представники збірної України змагатимуться у бочі, голболі, пара бадмінтоні, пара настільному тенісі, пара стрільбі з лука та пара плаванні.

11:00. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD8 1/8 фіналу (Петрунів/Єзик)

11:06. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S2 (Бондаренко)

11:32. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S14 (Ванзенко)

11:47. Плавання – жінки, 50 метрів вільним стилем, S6 (Гонтар)

11:51. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S10 (Німченко)

12:03. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S13 (Вірченко)

13:19. Плавання – чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S5 (Комаров)

12:31. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Пойда)

13:15. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD18 1/8 фіналу (Ніколенко/Дідух)

13:30. Бадмінтон – одиночний розряд, SL3, чоловіки (Чирков)

13:50. Бочча – жінки (Наталія Коненко)

14:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, змішані командні змагання, олімпійський лук (Україна)

14:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, чоловіки, олімпійський лук (Цимбалюк)

14:15. Голбол – чоловіки, відбірковий раунд, група В (Україна – Єгипет)

18:00. Бочча – чоловіки (Артем Колінко)

18:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, жінки, олімпійський лук (Шевченко)

18:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, чоловіки, блочний лук (Атаманенко)

18:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S1 (Антон Кол)

20:20. Бочча – жінки (Наталія Коненко)

21:00. Настільний теніс – змішаний парний розряд, XD17 1/8 фіналу (Литовченко/Май)

21:45. Настільний теніс – змішаний парний розряд, XD17 1/8 фіналу (Дідух/Шинкарова)

Де дивитися

Офіційним транслятором Паралімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів будуть на чотирьох платформах:

канал Суспільне Спорт

регіональні канали Суспільного

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт

Нагадаємо, що Україну на Паралімпіаді-2024 у Парижі представлять 140 спортсменів. За нагороди наші параатлети боротимуться у 17-ти видах спорту.