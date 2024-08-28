Паралимпийские игры-2024: расписание соревнований в Париже и когда выступают украинцы

28 августа 2024, 16:10
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Автор: София Кулай

Уже 28 августа стартуют летние Паралимпийские игры-2024 в Париже. Спортсмены из 170 стран мира разыграют 549 медалей в 22 видах спорта.

Украину на Паралимпиаде-2024 в Париже представят 140 спортсменов. За медали наши атлеты будут бороться в 17-ти видах спорта, сообщает 24 Канал.

Интересно Паралимпийские игры-2024: что стоит знать о спортивных соревнованиях в Париже

Календарь соревнований Паралимпиады-2024

Это рекордное количество дисциплин в истории, где Украина будет присутствовать на Паралимпийских играх. Наибольшее представительство будет в плавании и легкой атлетике. Только по одному украинскому спортсмену будет в соревнованиях по триатлону и тхэквондо.

  • баскетбол на креслах колесных: с 29 августа по 8 сентября;
  • бочча: с 29 августа по 5 сентября;
  • волейбол сидя: с 29 августа по 7 сентября;
  • голбол: с 29 августа по 5 сентября;
  • настольный теннис: с 29 августа по 7 сентября;
  • бадминтон: с 29 августа по 2 сентября;
  • велоспорт (трек): с 29 августа по 1 сентября;
  • велоспорт (шоссе): с 4 по 7 сентября: с 4 по 7 сентября;
  • гребля: с 30 августа по 1 сентября;
  • дзюдо: с 5 по 7 сентября;
  • каноэ: с 6 по 8 сентября;
  • конный спорт: с 3 по 7 сентября;
  • легкая атлетика: с 30 августа по 8 сентября;
  • стрельба из лука: с 29 августа по 5 сентября;
  • пауэрлифтинг: с 4 по 8 сентября;
  • плавание: с 29 августа по 7 сентября;
  • триатлон: с 1 по 2 сентября;
  • тхэквондо: с 29 августа по 31 августа;
  • регби на креслах колесных: с 29 августа по 2 сентября;
  • стрелковый спорт: с 30 августа по 5 сентября;
  • теннис на креслах колесных: с 30 августа по 7 сентября;
  • фехтование на креслах колесных: с 3 по 7 сентября;
  • футбол для слабовидящих людей: с 1 по 7 сентября.

28 августа

  • 20:30. Церемония открытия Паралимпийских игр-2024

29 августа

  • 11:00. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD8 1/8 финала (Петрунив/Език)
  • 11:06. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S2 (Бондаренко)
  • 11:32. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S14 (Ванзенко)
  • 11:47. Плавание – женщины, 50 метров вольным стилем, S6 (Гонтарь)
  • 11:51. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S10 (Нимченко)
  • 12:03. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S13 (Вирченко)
  • 13:19. Плавание – мужчины, 200 метров вольным стилем, S5 (Комаров)
  • 12:31. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 (Пойда)
  • 13:15. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала (Николенко/Дидух)
  • 13:30. Бадминтон – одиночный разряд, SL3, мужчины (Чирков)
  • 13:50. Бочча – женщины (Наталья Коненко)
  • 14:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, смешанные командные соревнования, олимпийский лук (Украина)
  • 14:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, мужчины, олимпийский лук (Цимбалюк)
  • 14:15. Голбол – мужчины, отборочный раунд, группа В (Украина – Египет)
  • 18:00. Бочча – мужчины (Артем Колинко)
  • 18:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, женщины, олимпийский лук (Шевченко)
  • 18:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, мужчины, блочный лук (Атаманенко)
  • 18:30. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S1 (Антон Кол)
  • 20:20. Бочча – женщины (Наталья Коненко)
  • 21:00. Настольный теннис – смешанный парный разряд, XD17 1/8 финала (Литовченко/Май)
  • 21:45. Настольный теннис – смешанный парный разряд, XD17 1/8 финала (Дидух/Шинкарова)

30 августа

  • 09:30. Бадминтон – женщины, одиночный разряд, SL3, группа А (Козина)
  • 10:00. Стрельба – женщины, пневматическая винтовка, 10 метров, SH1 (Щетник)
  • 10:30. Плавание – мужчины, 200 метров вольным стилем, S5 (Комаров)
  • 11:06. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S2 (Бондаренко)
  • 11:30. Бадминтон – мужчины, одиночный разряд, SL3, группа В (Чирков)
  • 11:30. Бочча – мужчины (Артем Колинко)
  • 10:39. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 (Пойда)
  • 12:02. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S13 (Клипперт)
  • 12:06. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S13 (Вирченко)
  • 12:15. Стрельба – мужчины, пневматический пистолет, SH1 (Денисюк)
  • 12:27. Плавание – смешанная эстафета, 4х50 метров вольным стилем (Украина)
  • 12:40. Тхэквондо – женщины. до 57 килограммов, K44 1/8 финала (Липецкая)
  • 13:15. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала (Николенко/ Дидух)
  • 13:15. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала (Кац/Май)
  • 14:30. Стрельба – смешанные команды, 10 метров, пневматическая винтовка стоя, SH2 (Ковальчук, Плакущий)
  • 15:00. Волейбол сидя – мужчины, отборочный раунд, группа В (Иран – Украина)
  • 18:00. Бочча – женщины (Наталья Коненко)
  • 18:30. Голбол – мужчины, отборочный раунд, группа В (Япония – Украина)
  • 19:33. Плавание – мужчины, 400 метров вольным стилем, S11 (Сербин)

31 августа

  • 10:30. Стрельба – мужчины, 10 метров, пневматическая винтовка стоя, SH1 (Дорошенко)
  • 10:30. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S12 (Суханов)
  • 10:34. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S12 (Денисенко)
  • 13:38. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S12 (Стеценко)
  • 10:46. Плавание – мужчины, 200 метров вольным стилем, S14 (Ванзенко)
  • 11:10. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S8 (Гриненко)
  • 11:30. Плавание – мужчины, 400 метров вольным стилем, S13 (Гаращенко)
  • 11:45. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S13 (Стеценко)
  • 11:58. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S2 (Бондаренко)
  • 13:00. Стрельба – женщины, 10 метров, пневматический пистолет, SH1 (Ляху)
  • 20:22. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S1 (Коль)

1 сентября

  • 10:30. Стрельба – смешанные команды, 10 метров, пневтимачна винтовка, SH1 (Щетник)
  • 10:34. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB6 (Трусов)
  • 10:38. Плавание – мужчины, 100 метров вольным стилем, S10 (Нимченко)
  • 11:20. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S11 (Чуфаров)
  • 11:25. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S11 (Ткачук)
  • 11:30. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S11 (Поддубная)
  • 11:47. Плавание – женщины, 150 метров комплексным плаванием, SM4 (Вербова)
  • 12:20. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB5 (Драпкин)
  • 12:30. Стрельба – смешанные команды, 10 метров, пневматическая винтовка, SH2 (Плакущий, Ковальчук)
  • 18:30. Голбол – мужчины, отбор, группа В (Китай – Украина)
  • 18:37. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB6 (Коржова)
  • 19:00. Волейбол стоя – мужчины, отбор, группа В (Украина – Германия)

2 сентября

  • 10:00. Стрельба – смешанные команды, 25 метров, пистолет, SH1 (Ляху, Денисюк)
  • 10:38. Плавание – мужчины, 400 метров вольным стилем, S7 (Трусов)
  • 10:55. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 (Коржова)
  • 11:07. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S9 (Божинский)
  • 11:09. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S9 (Василенко)
  • 11:13. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S3 (Паламарчук)
  • 11:18. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S3 (Остапченко)
  • 11:28. Плавание – женщины, 50 метров на спине S3 (Мальцева)
  • 11:33. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB14 (Крайник)
  • 11:49. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S13 (Яременко)

3 сентября

  • 10:30. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S7 (Шенгур)
  • 10:30. Стрельба – мужчины, 50 метров, винтовка из трех положений, SH1 (Дорошенко)
  • 10:30. Стрельба – женщины, 50 метров, винтовка из трех положений SH1 (Щетник)
  • 10:34. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S7 (Трусов)
  • 10:38. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S9 (Божинский)
  • 11:18. Плавание – женщины, 50 метров баттерфляем, S6 (Гонтарь)
  • 11:21. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S5 (Семененко)
  • 11:34. Плавание – женщины, 50 метров на спине, S5 (Пойда)
  • 11:51. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S3 (Мальцева)
  • 19:00. Волейбол стоя – мужчины, отбор, группа В (Бразилия – Украина)
  • 19:56. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM11 (Чуфаров, Сербин)

4 сентября

  • 10:30. Стрельба – смешанные команды, 50 метров, пистолет, SH1 (Денисюк)
  • 10:30. Плавание – мужчины, 100 метров вольным стилем, S12 (Яременко)
  • 10:33. Плавание – мужчины, 100 метров вольным стилем, S12 (Денисенко)
  • 10:41. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S12 (Стеценко)
  • 10:45. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM14 (Ванзенко)
  • 10:50. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM14 (Крайник)
  • 11:47. Плавание – женщины, 50 метров брассом, SB3 (Вербова)
  • 11:57. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S7 (Богодайко)
  • 12:00. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S7 (Трусов)
  • 13:30. Стрельба – смешанные команды, 50 метров, винтовка лежа, SH2 (Плакущий, Ковальчук)
  • 20:58. Плавание – смешанная эстафета, 4х100 метров вольным стилем, VI (Украина)

5 сентября

  • 10:30. Стрельба – смешанные команды, 50 метров, винтовка лежа, SH1 (Дорошенко)
  • 10:42. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S5 (Семененко)
  • 11:14. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB11 (Чуфаров)
  • 11:19. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB11 (Ткачук)
  • 11:24. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB11 (Поддубная)
  • 11:51. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB13 (Федина)
  • 12:22. Плавание – смешанная эстафета, 4х50 метров комплексным плаванием (Украина)

6 сентября

  • 10:45. Плавание – мужчины, 50 метров баттерфляем, S5 (Семененко)
  • 11:01. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S10 (Нимченко)
  • 11:34. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S14 (Крайник)
  • 11:54. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S3 (Паламарчук)
  • 11:59. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S3 (Остапченко)
  • 12:19. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 (Сербин)
  • 12:24. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 (Чуфаров)

7 сентября

  • 10:35. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием (Нимченко)
  • 10:59. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S6 (Гонтарь)
  • 11:25. Плавание – мужчины, 50 метров баттерфляем, S7 (Шенгур)
  • 11:28. Плавание – мужчины, 50 метров баттерфляем, S7 (Богодайко)
  • 11:35. Плавание – женщины, 50 метров баттерфляем, S7 (Коржова)
  • 11:38. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S4 (Виноградец)
  • 11:47. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S12 (Денисенко)
  • 11:54. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S11 (Ткачук)
  • 11:59. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S11 (Поддубная)
  • 20:04. Плавание – женщины, 50 метров на спине, S4 (Вербова)

8 сентября

  • Церемония закрытия Паралимпийских игр-2024