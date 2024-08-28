Паралимпийские игры-2024: расписание соревнований в Париже и когда выступают украинцы

Уже 28 августа стартуют летние Паралимпийские игры-2024 в Париже. Спортсмены из 170 стран мира разыграют 549 медалей в 22 видах спорта.

Украину на Паралимпиаде-2024 в Париже представят 140 спортсменов. За медали наши атлеты будут бороться в 17-ти видах спорта, сообщает 24 Канал.

Интересно Паралимпийские игры-2024: что стоит знать о спортивных соревнованиях в Париже

Календарь соревнований Паралимпиады-2024

Это рекордное количество дисциплин в истории, где Украина будет присутствовать на Паралимпийских играх. Наибольшее представительство будет в плавании и легкой атлетике. Только по одному украинскому спортсмену будет в соревнованиях по триатлону и тхэквондо.

баскетбол на креслах колесных: с 29 августа по 8 сентября;

бочча: с 29 августа по 5 сентября;

волейбол сидя: с 29 августа по 7 сентября;

голбол: с 29 августа по 5 сентября;

настольный теннис: с 29 августа по 7 сентября;

бадминтон: с 29 августа по 2 сентября;

велоспорт (трек): с 29 августа по 1 сентября;

велоспорт (шоссе): с 4 по 7 сентября: с 4 по 7 сентября;

гребля: с 30 августа по 1 сентября;

дзюдо: с 5 по 7 сентября;

каноэ: с 6 по 8 сентября;

конный спорт: с 3 по 7 сентября;

легкая атлетика: с 30 августа по 8 сентября;

стрельба из лука: с 29 августа по 5 сентября;

пауэрлифтинг: с 4 по 8 сентября;

плавание: с 29 августа по 7 сентября;

триатлон: с 1 по 2 сентября;

тхэквондо: с 29 августа по 31 августа;

регби на креслах колесных: с 29 августа по 2 сентября;

стрелковый спорт: с 30 августа по 5 сентября;

теннис на креслах колесных: с 30 августа по 7 сентября;

фехтование на креслах колесных: с 3 по 7 сентября;

футбол для слабовидящих людей: с 1 по 7 сентября.

28 августа

20:30. Церемония открытия Паралимпийских игр-2024

29 августа

11:00. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD8 1/8 финала (Петрунив/Език)

11:06. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S2 (Бондаренко)

11:32. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S14 (Ванзенко)

11:47. Плавание – женщины, 50 метров вольным стилем, S6 (Гонтарь)

11:51. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S10 (Нимченко)

12:03. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S13 (Вирченко)

13:19. Плавание – мужчины, 200 метров вольным стилем, S5 (Комаров)

12:31. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 (Пойда)

13:15. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала (Николенко/Дидух)

13:30. Бадминтон – одиночный разряд, SL3, мужчины (Чирков)

13:50. Бочча – женщины (Наталья Коненко)

14:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, смешанные командные соревнования, олимпийский лук (Украина)

14:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, мужчины, олимпийский лук (Цимбалюк)

14:15. Голбол – мужчины, отборочный раунд, группа В (Украина – Египет)

18:00. Бочча – мужчины (Артем Колинко)

18:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, женщины, олимпийский лук (Шевченко)

18:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, мужчины, блочный лук (Атаманенко)

18:30. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S1 (Антон Кол)

20:20. Бочча – женщины (Наталья Коненко)

21:00. Настольный теннис – смешанный парный разряд, XD17 1/8 финала (Литовченко/Май)

21:45. Настольный теннис – смешанный парный разряд, XD17 1/8 финала (Дидух/Шинкарова)

30 августа

09:30. Бадминтон – женщины, одиночный разряд, SL3, группа А (Козина)

10:00. Стрельба – женщины, пневматическая винтовка, 10 метров, SH1 (Щетник)

10:30. Плавание – мужчины, 200 метров вольным стилем, S5 (Комаров)

11:06. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S2 (Бондаренко)

11:30. Бадминтон – мужчины, одиночный разряд, SL3, группа В (Чирков)

11:30. Бочча – мужчины (Артем Колинко)

10:39. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 (Пойда)

12:02. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S13 (Клипперт)

12:06. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S13 (Вирченко)

12:15. Стрельба – мужчины, пневматический пистолет, SH1 (Денисюк)

12:27. Плавание – смешанная эстафета, 4х50 метров вольным стилем (Украина)

12:40. Тхэквондо – женщины. до 57 килограммов, K44 1/8 финала (Липецкая)

13:15. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала (Николенко/ Дидух)

13:15. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала (Кац/Май)

14:30. Стрельба – смешанные команды, 10 метров, пневматическая винтовка стоя, SH2 (Ковальчук, Плакущий)

15:00. Волейбол сидя – мужчины, отборочный раунд, группа В (Иран – Украина)

18:00. Бочча – женщины (Наталья Коненко)

18:30. Голбол – мужчины, отборочный раунд, группа В (Япония – Украина)

19:33. Плавание – мужчины, 400 метров вольным стилем, S11 (Сербин)

31 августа

10:30. Стрельба – мужчины, 10 метров, пневматическая винтовка стоя, SH1 (Дорошенко)

10:30. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S12 (Суханов)

10:34. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S12 (Денисенко)

13:38. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S12 (Стеценко)

10:46. Плавание – мужчины, 200 метров вольным стилем, S14 (Ванзенко)

11:10. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S8 (Гриненко)

11:30. Плавание – мужчины, 400 метров вольным стилем, S13 (Гаращенко)

11:45. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S13 (Стеценко)

11:58. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S2 (Бондаренко)

13:00. Стрельба – женщины, 10 метров, пневматический пистолет, SH1 (Ляху)

20:22. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S1 (Коль)

1 сентября

10:30. Стрельба – смешанные команды, 10 метров, пневтимачна винтовка, SH1 (Щетник)

10:34. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB6 (Трусов)

10:38. Плавание – мужчины, 100 метров вольным стилем, S10 (Нимченко)

11:20. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S11 (Чуфаров)

11:25. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S11 (Ткачук)

11:30. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S11 (Поддубная)

11:47. Плавание – женщины, 150 метров комплексным плаванием, SM4 (Вербова)

12:20. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB5 (Драпкин)

12:30. Стрельба – смешанные команды, 10 метров, пневматическая винтовка, SH2 (Плакущий, Ковальчук)

18:30. Голбол – мужчины, отбор, группа В (Китай – Украина)

18:37. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB6 (Коржова)

19:00. Волейбол стоя – мужчины, отбор, группа В (Украина – Германия)

2 сентября

10:00. Стрельба – смешанные команды, 25 метров, пистолет, SH1 (Ляху, Денисюк)

10:38. Плавание – мужчины, 400 метров вольным стилем, S7 (Трусов)

10:55. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 (Коржова)

11:07. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S9 (Божинский)

11:09. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S9 (Василенко)

11:13. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S3 (Паламарчук)

11:18. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S3 (Остапченко)

11:28. Плавание – женщины, 50 метров на спине S3 (Мальцева)

11:33. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB14 (Крайник)

11:49. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S13 (Яременко)

3 сентября

10:30. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S7 (Шенгур)

10:30. Стрельба – мужчины, 50 метров, винтовка из трех положений, SH1 (Дорошенко)

10:30. Стрельба – женщины, 50 метров, винтовка из трех положений SH1 (Щетник)

10:34. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S7 (Трусов)

10:38. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S9 (Божинский)

11:18. Плавание – женщины, 50 метров баттерфляем, S6 (Гонтарь)

11:21. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S5 (Семененко)

11:34. Плавание – женщины, 50 метров на спине, S5 (Пойда)

11:51. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S3 (Мальцева)

19:00. Волейбол стоя – мужчины, отбор, группа В (Бразилия – Украина)

19:56. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM11 (Чуфаров, Сербин)

4 сентября

10:30. Стрельба – смешанные команды, 50 метров, пистолет, SH1 (Денисюк)

10:30. Плавание – мужчины, 100 метров вольным стилем, S12 (Яременко)

10:33. Плавание – мужчины, 100 метров вольным стилем, S12 (Денисенко)

10:41. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S12 (Стеценко)

10:45. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM14 (Ванзенко)

10:50. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM14 (Крайник)

11:47. Плавание – женщины, 50 метров брассом, SB3 (Вербова)

11:57. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S7 (Богодайко)

12:00. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S7 (Трусов)

13:30. Стрельба – смешанные команды, 50 метров, винтовка лежа, SH2 (Плакущий, Ковальчук)

20:58. Плавание – смешанная эстафета, 4х100 метров вольным стилем, VI (Украина)

5 сентября

10:30. Стрельба – смешанные команды, 50 метров, винтовка лежа, SH1 (Дорошенко)

10:42. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S5 (Семененко)

11:14. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB11 (Чуфаров)

11:19. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB11 (Ткачук)

11:24. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB11 (Поддубная)

11:51. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB13 (Федина)

12:22. Плавание – смешанная эстафета, 4х50 метров комплексным плаванием (Украина)

6 сентября

10:45. Плавание – мужчины, 50 метров баттерфляем, S5 (Семененко)

11:01. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S10 (Нимченко)

11:34. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S14 (Крайник)

11:54. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S3 (Паламарчук)

11:59. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S3 (Остапченко)

12:19. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 (Сербин)

12:24. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 (Чуфаров)

7 сентября

10:35. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием (Нимченко)

10:59. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S6 (Гонтарь)

11:25. Плавание – мужчины, 50 метров баттерфляем, S7 (Шенгур)

11:28. Плавание – мужчины, 50 метров баттерфляем, S7 (Богодайко)

11:35. Плавание – женщины, 50 метров баттерфляем, S7 (Коржова)

11:38. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S4 (Виноградец)

11:47. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S12 (Денисенко)

11:54. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S11 (Ткачук)

11:59. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S11 (Поддубная)

20:04. Плавание – женщины, 50 метров на спине, S4 (Вербова)

8 сентября