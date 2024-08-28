Україну на Паралімпіаді-2024 у Парижі представлять 140 спортсменів. За медалі наші атлети боротимуться у 17-ти видах спорту, повідомляє 24 Канал.
Цікаво Паралімпійські ігри-2024: що варто знати про спортивні змагання в Парижі
Календар змагань Паралімпіади-2024
Це рекордна кількість дисциплін в історії, де Україна буде присутня на Паралімпійських іграх. Найбільше представництво буде у плаванні та легкій атлетиці. Лише по одному українському спортсмену буде у змаганнях із тріатлону та тхеквондо.
- баскетбол на кріслах колісних: із 29 серпня по 8 вересня;
- бочча: із 29 серпня по 5 вересня;
- волейбол сидячи: із 29 серпня по 7 вересня;
- голбол: із 29 серпня по 5 вересня;
- настільний теніс: із 29 серпня по 7 вересня;
- бадмінтон: із 29 серпня по 2 вересня;
- велоспорт (трек): із 29 серпня по 1 вересня;
- велоспорт (шосе): із 4 по 7 вересня;
- гребля: із 30 серпня по 1 вересня;
- дзюдо: із 5 по 7 вересня;
- каное: із 6 по 8 вересня;
- кінний спорт: із 3 по 7 вересня;
- легка атлетика: із 30 серпня по 8 вересня;
- стрільба з лука: із 29 серпня по 5 вересня;
- пауерліфтинг: із 4 по 8 вересня;
- плавання: із 29 серпня по 7 вересня;
- тріатлон: із 1 по 2 вересня;
- тхеквондо: із 29 серпня по 31 серпня;
- регбі на кріслах колісних: із 29 серпня по 2 вересня;
- стрілецький спорт: із 30 серпня по 5 вересня;
- теніс на кріслах колісних: із 30 серпня по 7 вересня;
- фехтування на кріслах колісних: із 3 по 7 вересня;
- футбол для людей з вадами зору: із 1 по 7 вересня.
28 серпня
- 20:30. Церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2024
29 серпня
- 11:00. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD8 1/8 фіналу (Петрунів/Єзик)
- 11:06. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S2 (Бондаренко)
- 11:32. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S14 (Ванзенко)
- 11:47. Плавання – жінки, 50 метрів вільним стилем, S6 (Гонтар)
- 11:51. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S10 (Німченко)
- 12:03. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S13 (Вірченко)
- 13:19. Плавання – чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S5 (Комаров)
- 12:31. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Пойда)
- 13:15. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD18 1/8 фіналу (Ніколенко/Дідух)
- 13:30. Бадмінтон – одиночний розряд, SL3, чоловіки (Чирков)
- 13:50. Бочча – жінки (Наталія Коненко)
- 14:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, змішані командні змагання, олімпійський лук (Україна)
- 14:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, чоловіки, олімпійський лук (Цимбалюк)
- 14:15. Голбол – чоловіки, відбірковий раунд, група В (Україна – Єгипет)
- 18:00. Бочча – чоловіки (Артем Колінко)
- 18:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, жінки, олімпійський лук (Шевченко)
- 18:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, чоловіки, блочний лук (Атаманенко)
- 18:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S1 (Антон Кол)
- 20:20. Бочча – жінки (Наталія Коненко)
- 21:00. Настільний теніс – змішаний парний розряд, XD17 1/8 фіналу (Литовченко/Май)
- 21:45. Настільний теніс – змішаний парний розряд, XD17 1/8 фіналу (Дідух/Шинкарова)
30 серпня
- 09:30. Бадмінтон – жінки, одиночний розряд, SL3, група А (Козина)
- 10:00. Стрільба – жінки, пневматична гвинтівка, 10 метрів, SH1 (Щетнік)
- 10:30. Плавання – чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S5 (Комаров)
- 11:06. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S2 (Бондаренко)
- 11:30. Бадмінтон – чоловіки, одиночний розряд, SL3, група В (Чирков)
- 11:30. Бочча – чоловіки (Артем Колінко)
- 10:39. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Пойда)
- 12:02. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S13 (Кліпперт)
- 12:06. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S13 (Вірченко)
- 12:15. Стрільба – чоловіки, пневматичний пістолет, SH1 (Денисюк)
- 12:27. Плавання – змішана естафета, 4х50 метрів вільним стилем (Україна)
- 12:40. Тхеквондо – жінки. до 57 кілограмів, K44 1/8 фіналу (Липецька)
- 13:15. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD18 1/8 фіналу (Ніколенко/ Дідух)
- 13:15. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD18 1/8 фіналу (Кац/Май)
- 14:30. Стрільба – змішані команди, 10 метрів, пневматична гвинтівка стоячи, SH2 (Ковальчук, Плакущий)
- 15:00. Волейбол сидячи – чоловіки, відбірковий раунд, група В (Іран – Україна)
- 18:00. Бочча – жінки (Наталія Коненко)
- 18:30. Голбол – чоловіки, відбірковий раунд, група В (Японія – Україна)
- 19:33. Плавання – чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S11 (Сербін)
31 серпня
- 10:30. Стрільба – чоловіки, 10 метрів, пневматична гвинтівка стоячи, SH1 (Дорошенко)
- 10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S12 (Cуханов)
- 10:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S12 (Денисенко)
- 13:38. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S12 (Стеценко)
- 10:46. Плавання – чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S14 (Ванзенко)
- 11:10. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S8 (Гриненко)
- 11:30. Плавання – чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S13 (Гаращенко)
- 11:45. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S13 (Стеценко)
- 11:58. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S2 (Бондаренко)
- 13:00. Стрільба – жінки, 10 метрів, пневматичний пістолет, SH1 (Ляху)
- 20:22. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S1 (Коль)
1 вересня
- 10:30. Стрільба – змішані команди, 10 метрів, пневтимачна гвинтівка, SH1 (Щетнік)
- 10:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB6 (Трусов)
- 10:38. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S10 (Німченко)
- 11:20. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S11 (Чуфаров)
- 11:25. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S11 (Ткачук)
- 11:30. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S11 (Піддубна)
- 11:47. Плавання – жінки, 150 метрів комплексним плаванням, SM4 (Вербова)
- 12:20. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB5 (Драпкін)
- 12:30. Стрільба – змішані команди, 10 метрів, пневматична гвинтівка, SH2 (Плакущий, Ковальчук)
- 18:30. Голбол – чоловіки, відбір, група В (Китай – Україна)
- 18:37. Плавання – жінки, 100 метрів брасом, SB6 (Коржова)
- 19:00. Волейбол стоячи – чоловіки, відбір, група В (Україна – Німеччина)
2 вересня
- 10:00. Стрільба – змішані команди, 25 метрів, пістолет, SH1 (Ляху, Денисюк)
- 10:38. Плавання – чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Трусов)
- 10:55. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Коржова)
- 11:07. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S9 (Божинський)
- 11:09. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S9 (Василенко)
- 11:13. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S3 (Паламарчук)
- 11:18. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S3 (Остапченко)
- 11:28. Плавання – жінки, 50 метрів на спині S3 (Мальцева)
- 11:33. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB14 (Крайник)
- 11:49. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S13 (Яременко)
3 вересня
- 10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S7 (Шенгур)
- 10:30. Стрільба – чоловіки, 50 метрів, гвинтівка із трьох положень, SH1 (Дорошенко)
- 10:30. Стрільба – жінки, 50 метрів, гвинтівка з трьох положень SH1 (Щетнік)
- 10:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S7 (Трусов)
- 10:38. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S9 (Божинський)
- 11:18. Плавання – жінки, 50 метрів батерфляєм, S6 (Гонтар)
- 11:21. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S5 (Семененко)
- 11:34. Плавання – жінки, 50 метрів на спині, S5 (Пойда)
- 11:51. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S3 (Мальцева)
- 19:00. Волейбол стоячи – чоловіки, відбір, група В (Бразилія – Україна)
- 19:56. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM11 (Чуфаров, Сербін)
4 вересня
- 10:30. Стрільба – змішані команди, 50 метрів, пістолет, SH1 (Денисюк)
- 10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Яременко)
- 10:33. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Денисенко)
- 10:41. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Стеценко)
- 10:45. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM14 (Ванзенко)
- 10:50. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM14 (Крайник)
- 11:47. Плавання – жінки, 50 метрів брасом, SB3 (Вербова)
- 11:57. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S7 (Богодайко)
- 12:00. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S7 (Трусов)
- 13:30. Стрільба – змішані команди, 50 метрів, гвинтівка лежачи, SH2 (Плакущий, Ковальчук)
- 20:58. Плавання – змішана естафета, 4х100 метрів вільним стилем, VI (Україна)
5 вересня
- 10:30. Стрільба – змішані команди, 50 метрів, гвинтівка лежачи, SH1 (Дорошенко)
- 10:42. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S5 (Семененко)
- 11:14. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB11 (Чуфаров)
- 11:19. Плавання – жінки, 100 метрів брасом, SB11 (Ткачук)
- 11:24. Плавання – жінки, 100 метрів брасом, SB11 (Піддубна)
- 11:51. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB13 (Федина)
- 12:22. Плавання – змішана естафета, 4х50 метрів комплексним плаванням (Україна)
6 вересня
- 10:45. Плавання – чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S5 (Cемененко)
- 11:01. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S10 (Німченко)
- 11:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S14 (Крайник)
- 11:54. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S3 (Паламарчук)
- 11:59. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S3 (Остапченко)
- 12:19. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S11 (Сербін)
- 12:24. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S11 (Чуфаров)
7 вересня
- 10:35. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням (Німченко)
- 10:59. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S6 (Гонтар)
- 11:25. Плавання – чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S7 (Шенгур)
- 11:28. Плавання – чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S7 (Богодайко)
- 11:35. Плавання – жінки, 50 метрів батерфляєм, S7 (Коржова)
- 11:38. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S4 (Виноградець)
- 11:47. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S12 (Денисенко)
- 11:54. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S11 (Ткачук)
- 11:59. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S11 (Піддубна)
- 20:04. Плавання – жінки, 50 метрів на спині, S4 (Вербова)
8 вересня
- Церемонія закриття Паралімпійських ігор-2024