Україну на Паралімпіаді-2024 у Парижі представлять 140 спортсменів. За медалі наші атлети боротимуться у 17-ти видах спорту, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Паралімпійські ігри-2024: що варто знати про спортивні змагання в Парижі

Календар змагань Паралімпіади-2024

Це рекордна кількість дисциплін в історії, де Україна буде присутня на Паралімпійських іграх. Найбільше представництво буде у плаванні та легкій атлетиці. Лише по одному українському спортсмену буде у змаганнях із тріатлону та тхеквондо.

  • баскетбол на кріслах колісних: із 29 серпня по 8 вересня;
  • бочча: із 29 серпня по 5 вересня;
  • волейбол сидячи: із 29 серпня по 7 вересня;
  • голбол: із 29 серпня по 5 вересня;
  • настільний теніс: із 29 серпня по 7 вересня;
  • бадмінтон: із 29 серпня по 2 вересня;
  • велоспорт (трек): із 29 серпня по 1 вересня;
  • велоспорт (шосе): із 4 по 7 вересня;
  • гребля: із 30 серпня по 1 вересня;
  • дзюдо: із 5 по 7 вересня;
  • каное: із 6 по 8 вересня;
  • кінний спорт: із 3 по 7 вересня;
  • легка атлетика: із 30 серпня по 8 вересня;
  • стрільба з лука: із 29 серпня по 5 вересня;
  • пауерліфтинг: із 4 по 8 вересня;
  • плавання: із 29 серпня по 7 вересня;
  • тріатлон: із 1 по 2 вересня;
  • тхеквондо: із 29 серпня по 31 серпня;
  • регбі на кріслах колісних: із 29 серпня по 2 вересня;
  • стрілецький спорт: із 30 серпня по 5 вересня;
  • теніс на кріслах колісних: із 30 серпня по 7 вересня;
  • фехтування на кріслах колісних: із 3 по 7 вересня;
  • футбол для людей з вадами зору: із 1 по 7 вересня.

28 серпня

  • 20:30. Церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2024

29 серпня

  • 11:00. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD8 1/8 фіналу (Петрунів/Єзик)
  • 11:06. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S2 (Бондаренко)
  • 11:32. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S14 (Ванзенко)
  • 11:47. Плавання – жінки, 50 метрів вільним стилем, S6 (Гонтар)
  • 11:51. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S10 (Німченко)
  • 12:03. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S13 (Вірченко)
  • 13:19. Плавання – чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S5 (Комаров)
  • 12:31. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Пойда)
  • 13:15. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD18 1/8 фіналу (Ніколенко/Дідух)
  • 13:30. Бадмінтон – одиночний розряд, SL3, чоловіки (Чирков)
  • 13:50. Бочча – жінки (Наталія Коненко)
  • 14:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, змішані командні змагання, олімпійський лук (Україна)
  • 14:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, чоловіки, олімпійський лук (Цимбалюк)
  • 14:15. Голбол – чоловіки, відбірковий раунд, група В (Україна – Єгипет)
  • 18:00. Бочча – чоловіки (Артем Колінко)
  • 18:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, жінки, олімпійський лук (Шевченко)
  • 18:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, чоловіки, блочний лук (Атаманенко)
  • 18:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S1 (Антон Кол)
  • 20:20. Бочча – жінки (Наталія Коненко)
  • 21:00. Настільний теніс – змішаний парний розряд, XD17 1/8 фіналу (Литовченко/Май)
  • 21:45. Настільний теніс – змішаний парний розряд, XD17 1/8 фіналу (Дідух/Шинкарова)

30 серпня

  • 09:30. Бадмінтон – жінки, одиночний розряд, SL3, група А (Козина)
  • 10:00. Стрільба – жінки, пневматична гвинтівка, 10 метрів, SH1 (Щетнік)
  • 10:30. Плавання – чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S5 (Комаров)
  • 11:06. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S2 (Бондаренко)
  • 11:30. Бадмінтон – чоловіки, одиночний розряд, SL3, група В (Чирков)
  • 11:30. Бочча – чоловіки (Артем Колінко)
  • 10:39. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Пойда)
  • 12:02. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S13 (Кліпперт)
  • 12:06. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S13 (Вірченко)
  • 12:15. Стрільба – чоловіки, пневматичний пістолет, SH1 (Денисюк)
  • 12:27. Плавання – змішана естафета, 4х50 метрів вільним стилем (Україна)
  • 12:40. Тхеквондо – жінки. до 57 кілограмів, K44 1/8 фіналу (Липецька)
  • 13:15. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD18 1/8 фіналу (Ніколенко/ Дідух)
  • 13:15. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD18 1/8 фіналу (Кац/Май)
  • 14:30. Стрільба – змішані команди, 10 метрів, пневматична гвинтівка стоячи, SH2 (Ковальчук, Плакущий)
  • 15:00. Волейбол сидячи – чоловіки, відбірковий раунд, група В (Іран – Україна)
  • 18:00. Бочча – жінки (Наталія Коненко)
  • 18:30. Голбол – чоловіки, відбірковий раунд, група В (Японія – Україна)
  • 19:33. Плавання – чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S11 (Сербін)

31 серпня

  • 10:30. Стрільба – чоловіки, 10 метрів, пневматична гвинтівка стоячи, SH1 (Дорошенко)
  • 10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S12 (Cуханов)
  • 10:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S12 (Денисенко)
  • 13:38. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S12 (Стеценко)
  • 10:46. Плавання – чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S14 (Ванзенко)
  • 11:10. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S8 (Гриненко)
  • 11:30. Плавання – чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S13 (Гаращенко)
  • 11:45. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S13 (Стеценко)
  • 11:58. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S2 (Бондаренко)
  • 13:00. Стрільба – жінки, 10 метрів, пневматичний пістолет, SH1 (Ляху)
  • 20:22. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S1 (Коль)

1 вересня

  • 10:30. Стрільба – змішані команди, 10 метрів, пневтимачна гвинтівка, SH1 (Щетнік)
  • 10:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB6 (Трусов)
  • 10:38. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S10 (Німченко)
  • 11:20. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S11 (Чуфаров)
  • 11:25. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S11 (Ткачук)
  • 11:30. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S11 (Піддубна)
  • 11:47. Плавання – жінки, 150 метрів комплексним плаванням, SM4 (Вербова)
  • 12:20. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB5 (Драпкін)
  • 12:30. Стрільба – змішані команди, 10 метрів, пневматична гвинтівка, SH2 (Плакущий, Ковальчук)
  • 18:30. Голбол – чоловіки, відбір, група В (Китай – Україна)
  • 18:37. Плавання – жінки, 100 метрів брасом, SB6 (Коржова)
  • 19:00. Волейбол стоячи – чоловіки, відбір, група В (Україна – Німеччина)

2 вересня

  • 10:00. Стрільба – змішані команди, 25 метрів, пістолет, SH1 (Ляху, Денисюк)
  • 10:38. Плавання – чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Трусов)
  • 10:55. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Коржова)
  • 11:07. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S9 (Божинський)
  • 11:09. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S9 (Василенко)
  • 11:13. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S3 (Паламарчук)
  • 11:18. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S3 (Остапченко)
  • 11:28. Плавання – жінки, 50 метрів на спині S3 (Мальцева)
  • 11:33. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB14 (Крайник)
  • 11:49. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S13 (Яременко)

3 вересня

  • 10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S7 (Шенгур)
  • 10:30. Стрільба – чоловіки, 50 метрів, гвинтівка із трьох положень, SH1 (Дорошенко)
  • 10:30. Стрільба – жінки, 50 метрів, гвинтівка з трьох положень SH1 (Щетнік)
  • 10:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S7 (Трусов)
  • 10:38. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S9 (Божинський)
  • 11:18. Плавання – жінки, 50 метрів батерфляєм, S6 (Гонтар)
  • 11:21. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S5 (Семененко)
  • 11:34. Плавання – жінки, 50 метрів на спині, S5 (Пойда)
  • 11:51. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S3 (Мальцева)
  • 19:00. Волейбол стоячи – чоловіки, відбір, група В (Бразилія – Україна)
  • 19:56. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM11 (Чуфаров, Сербін)

4 вересня

  • 10:30. Стрільба – змішані команди, 50 метрів, пістолет, SH1 (Денисюк)
  • 10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Яременко)
  • 10:33. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Денисенко)
  • 10:41. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Стеценко)
  • 10:45. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM14 (Ванзенко)
  • 10:50. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM14 (Крайник)
  • 11:47. Плавання – жінки, 50 метрів брасом, SB3 (Вербова)
  • 11:57. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S7 (Богодайко)
  • 12:00. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S7 (Трусов)
  • 13:30. Стрільба – змішані команди, 50 метрів, гвинтівка лежачи, SH2 (Плакущий, Ковальчук)
  • 20:58. Плавання – змішана естафета, 4х100 метрів вільним стилем, VI (Україна)

5 вересня

  • 10:30. Стрільба – змішані команди, 50 метрів, гвинтівка лежачи, SH1 (Дорошенко)
  • 10:42. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S5 (Семененко)
  • 11:14. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB11 (Чуфаров)
  • 11:19. Плавання – жінки, 100 метрів брасом, SB11 (Ткачук)
  • 11:24. Плавання – жінки, 100 метрів брасом, SB11 (Піддубна)
  • 11:51. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB13 (Федина)
  • 12:22. Плавання – змішана естафета, 4х50 метрів комплексним плаванням (Україна)

6 вересня

  • 10:45. Плавання – чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S5 (Cемененко)
  • 11:01. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S10 (Німченко)
  • 11:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S14 (Крайник)
  • 11:54. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S3 (Паламарчук)
  • 11:59. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S3 (Остапченко)
  • 12:19. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S11 (Сербін)
  • 12:24. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S11 (Чуфаров)

7 вересня

  • 10:35. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням (Німченко)
  • 10:59. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S6 (Гонтар)
  • 11:25. Плавання – чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S7 (Шенгур)
  • 11:28. Плавання – чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S7 (Богодайко)
  • 11:35. Плавання – жінки, 50 метрів батерфляєм, S7 (Коржова)
  • 11:38. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S4 (Виноградець)
  • 11:47. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S12 (Денисенко)
  • 11:54. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S11 (Ткачук)
  • 11:59. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S11 (Піддубна)
  • 20:04. Плавання – жінки, 50 метрів на спині, S4 (Вербова)

8 вересня

  • Церемонія закриття Паралімпійських ігор-2024