Украину на Паралимпиаде-2024 в Париже представят 140 спортсменов. За медали наши атлеты будут бороться в 17-ти видах спорта, сообщает 24 Канал.
Интересно Паралимпийские игры-2024: что стоит знать о спортивных соревнованиях в Париже
Календарь соревнований Паралимпиады-2024
Это рекордное количество дисциплин в истории, где Украина будет присутствовать на Паралимпийских играх. Наибольшее представительство будет в плавании и легкой атлетике. Только по одному украинскому спортсмену будет в соревнованиях по триатлону и тхэквондо.
- баскетбол на креслах колесных: с 29 августа по 8 сентября;
- бочча: с 29 августа по 5 сентября;
- волейбол сидя: с 29 августа по 7 сентября;
- голбол: с 29 августа по 5 сентября;
- настольный теннис: с 29 августа по 7 сентября;
- бадминтон: с 29 августа по 2 сентября;
- велоспорт (трек): с 29 августа по 1 сентября;
- велоспорт (шоссе): с 4 по 7 сентября: с 4 по 7 сентября;
- гребля: с 30 августа по 1 сентября;
- дзюдо: с 5 по 7 сентября;
- каноэ: с 6 по 8 сентября;
- конный спорт: с 3 по 7 сентября;
- легкая атлетика: с 30 августа по 8 сентября;
- стрельба из лука: с 29 августа по 5 сентября;
- пауэрлифтинг: с 4 по 8 сентября;
- плавание: с 29 августа по 7 сентября;
- триатлон: с 1 по 2 сентября;
- тхэквондо: с 29 августа по 31 августа;
- регби на креслах колесных: с 29 августа по 2 сентября;
- стрелковый спорт: с 30 августа по 5 сентября;
- теннис на креслах колесных: с 30 августа по 7 сентября;
- фехтование на креслах колесных: с 3 по 7 сентября;
- футбол для слабовидящих людей: с 1 по 7 сентября.
28 августа
- 20:30. Церемония открытия Паралимпийских игр-2024
29 августа
- 11:00. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD8 1/8 финала (Петрунив/Език)
- 11:06. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S2 (Бондаренко)
- 11:32. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S14 (Ванзенко)
- 11:47. Плавание – женщины, 50 метров вольным стилем, S6 (Гонтарь)
- 11:51. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S10 (Нимченко)
- 12:03. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S13 (Вирченко)
- 13:19. Плавание – мужчины, 200 метров вольным стилем, S5 (Комаров)
- 12:31. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 (Пойда)
- 13:15. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала (Николенко/Дидух)
- 13:30. Бадминтон – одиночный разряд, SL3, мужчины (Чирков)
- 13:50. Бочча – женщины (Наталья Коненко)
- 14:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, смешанные командные соревнования, олимпийский лук (Украина)
- 14:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, мужчины, олимпийский лук (Цимбалюк)
- 14:15. Голбол – мужчины, отборочный раунд, группа В (Украина – Египет)
- 18:00. Бочча – мужчины (Артем Колинко)
- 18:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, женщины, олимпийский лук (Шевченко)
- 18:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, мужчины, блочный лук (Атаманенко)
- 18:30. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S1 (Антон Кол)
- 20:20. Бочча – женщины (Наталья Коненко)
- 21:00. Настольный теннис – смешанный парный разряд, XD17 1/8 финала (Литовченко/Май)
- 21:45. Настольный теннис – смешанный парный разряд, XD17 1/8 финала (Дидух/Шинкарова)
30 августа
- 09:30. Бадминтон – женщины, одиночный разряд, SL3, группа А (Козина)
- 10:00. Стрельба – женщины, пневматическая винтовка, 10 метров, SH1 (Щетник)
- 10:30. Плавание – мужчины, 200 метров вольным стилем, S5 (Комаров)
- 11:06. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S2 (Бондаренко)
- 11:30. Бадминтон – мужчины, одиночный разряд, SL3, группа В (Чирков)
- 11:30. Бочча – мужчины (Артем Колинко)
- 10:39. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 (Пойда)
- 12:02. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S13 (Клипперт)
- 12:06. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S13 (Вирченко)
- 12:15. Стрельба – мужчины, пневматический пистолет, SH1 (Денисюк)
- 12:27. Плавание – смешанная эстафета, 4х50 метров вольным стилем (Украина)
- 12:40. Тхэквондо – женщины. до 57 килограммов, K44 1/8 финала (Липецкая)
- 13:15. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала (Николенко/ Дидух)
- 13:15. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала (Кац/Май)
- 14:30. Стрельба – смешанные команды, 10 метров, пневматическая винтовка стоя, SH2 (Ковальчук, Плакущий)
- 15:00. Волейбол сидя – мужчины, отборочный раунд, группа В (Иран – Украина)
- 18:00. Бочча – женщины (Наталья Коненко)
- 18:30. Голбол – мужчины, отборочный раунд, группа В (Япония – Украина)
- 19:33. Плавание – мужчины, 400 метров вольным стилем, S11 (Сербин)
31 августа
- 10:30. Стрельба – мужчины, 10 метров, пневматическая винтовка стоя, SH1 (Дорошенко)
- 10:30. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S12 (Суханов)
- 10:34. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S12 (Денисенко)
- 13:38. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S12 (Стеценко)
- 10:46. Плавание – мужчины, 200 метров вольным стилем, S14 (Ванзенко)
- 11:10. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S8 (Гриненко)
- 11:30. Плавание – мужчины, 400 метров вольным стилем, S13 (Гаращенко)
- 11:45. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S13 (Стеценко)
- 11:58. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S2 (Бондаренко)
- 13:00. Стрельба – женщины, 10 метров, пневматический пистолет, SH1 (Ляху)
- 20:22. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S1 (Коль)
1 сентября
- 10:30. Стрельба – смешанные команды, 10 метров, пневтимачна винтовка, SH1 (Щетник)
- 10:34. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB6 (Трусов)
- 10:38. Плавание – мужчины, 100 метров вольным стилем, S10 (Нимченко)
- 11:20. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S11 (Чуфаров)
- 11:25. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S11 (Ткачук)
- 11:30. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S11 (Поддубная)
- 11:47. Плавание – женщины, 150 метров комплексным плаванием, SM4 (Вербова)
- 12:20. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB5 (Драпкин)
- 12:30. Стрельба – смешанные команды, 10 метров, пневматическая винтовка, SH2 (Плакущий, Ковальчук)
- 18:30. Голбол – мужчины, отбор, группа В (Китай – Украина)
- 18:37. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB6 (Коржова)
- 19:00. Волейбол стоя – мужчины, отбор, группа В (Украина – Германия)
2 сентября
- 10:00. Стрельба – смешанные команды, 25 метров, пистолет, SH1 (Ляху, Денисюк)
- 10:38. Плавание – мужчины, 400 метров вольным стилем, S7 (Трусов)
- 10:55. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 (Коржова)
- 11:07. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S9 (Божинский)
- 11:09. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S9 (Василенко)
- 11:13. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S3 (Паламарчук)
- 11:18. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S3 (Остапченко)
- 11:28. Плавание – женщины, 50 метров на спине S3 (Мальцева)
- 11:33. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB14 (Крайник)
- 11:49. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S13 (Яременко)
3 сентября
- 10:30. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S7 (Шенгур)
- 10:30. Стрельба – мужчины, 50 метров, винтовка из трех положений, SH1 (Дорошенко)
- 10:30. Стрельба – женщины, 50 метров, винтовка из трех положений SH1 (Щетник)
- 10:34. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S7 (Трусов)
- 10:38. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S9 (Божинский)
- 11:18. Плавание – женщины, 50 метров баттерфляем, S6 (Гонтарь)
- 11:21. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S5 (Семененко)
- 11:34. Плавание – женщины, 50 метров на спине, S5 (Пойда)
- 11:51. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S3 (Мальцева)
- 19:00. Волейбол стоя – мужчины, отбор, группа В (Бразилия – Украина)
- 19:56. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM11 (Чуфаров, Сербин)
4 сентября
- 10:30. Стрельба – смешанные команды, 50 метров, пистолет, SH1 (Денисюк)
- 10:30. Плавание – мужчины, 100 метров вольным стилем, S12 (Яременко)
- 10:33. Плавание – мужчины, 100 метров вольным стилем, S12 (Денисенко)
- 10:41. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S12 (Стеценко)
- 10:45. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM14 (Ванзенко)
- 10:50. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM14 (Крайник)
- 11:47. Плавание – женщины, 50 метров брассом, SB3 (Вербова)
- 11:57. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S7 (Богодайко)
- 12:00. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S7 (Трусов)
- 13:30. Стрельба – смешанные команды, 50 метров, винтовка лежа, SH2 (Плакущий, Ковальчук)
- 20:58. Плавание – смешанная эстафета, 4х100 метров вольным стилем, VI (Украина)
5 сентября
- 10:30. Стрельба – смешанные команды, 50 метров, винтовка лежа, SH1 (Дорошенко)
- 10:42. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S5 (Семененко)
- 11:14. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB11 (Чуфаров)
- 11:19. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB11 (Ткачук)
- 11:24. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB11 (Поддубная)
- 11:51. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB13 (Федина)
- 12:22. Плавание – смешанная эстафета, 4х50 метров комплексным плаванием (Украина)
6 сентября
- 10:45. Плавание – мужчины, 50 метров баттерфляем, S5 (Семененко)
- 11:01. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S10 (Нимченко)
- 11:34. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S14 (Крайник)
- 11:54. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S3 (Паламарчук)
- 11:59. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S3 (Остапченко)
- 12:19. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 (Сербин)
- 12:24. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 (Чуфаров)
7 сентября
- 10:35. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием (Нимченко)
- 10:59. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S6 (Гонтарь)
- 11:25. Плавание – мужчины, 50 метров баттерфляем, S7 (Шенгур)
- 11:28. Плавание – мужчины, 50 метров баттерфляем, S7 (Богодайко)
- 11:35. Плавание – женщины, 50 метров баттерфляем, S7 (Коржова)
- 11:38. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S4 (Виноградец)
- 11:47. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S12 (Денисенко)
- 11:54. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S11 (Ткачук)
- 11:59. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S11 (Поддубная)
- 20:04. Плавание – женщины, 50 метров на спине, S4 (Вербова)
8 сентября
- Церемония закрытия Паралимпийских игр-2024