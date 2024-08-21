У середу, 28 серпня, в Парижі стартують вже 17-ті Паралімпійські ігри. Змагання зберуть найкращих атлетів з усього світу, які мають певні вади зі здоров'ям. 24 Канал розповідає основну інформацію про Паралімпіаду-2024.
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Де та коли пройдуть Ігри
У 2017 році Міжнародний паралімпійський комітет визначив столицю Франції як організатора Паралімпіади-2024. Конкуренції у Парижа майже не було. Більшість заявок ще до початку виборчого процесу були зняті.
Конкурентом міг стати американський Лос-Анджелес. Проте МПК за прикладом МОК вирішив знайти "соломонове рішення" та віддав "місту янголів" Ігри у 2028 році. Своєю чергою Паралімпіада-2024 була віддана Парижу з 28 серпня по 8 вересня.
Для Парижу це перші Паралімпійські ігри за всю історію. Раніше лише раз Франція приймала ці змагання на своїй території. Сталося це у Альбервіллі у 1992 році.
Види спорту на Паралімпіаді
На змаганнях у Парижі буде розіграно 529 комплектів нагород. Програма змагань включатиме 22 види спорту:
- легка атлетика (164 івента)
- плавання (141)
- велоспорт (51)
- настільний теніс (31)
- паверліфтінг (20)
- бадмінтон (16)
- дзюдо (16)
- сидяче фехтування (16)
- стрільба (13)
- кінний спорт (11)
- бочче (11)
- паратріатлон (11)
- тхеквондо (10)
- параканое (10)
- стрільба з лука (9)
- сидячий теніс (6)
- веслування (5)
- сидячий волейбол (2)
- сидячий баскетбол (2)
- голбол (2)
- футбол 5х5 (1)
- сидяче регбі (1)
Країни та учасники
На турнір приїдуть атлети зі 184 країн світу. Комітети Росії та Білорусі не запрошені на Ігри через повномасштабну війну в Україні, але параатлети з цих країн все одно візьмуть участь у Паралімпіаді.
Росіяни та білоруси виступатимуть у якості нейтральних "спортсменів" і буде їх набагато більше ніж на Олімпійських іграх – 90 росіян та 8 білорусів. Найбільше ж атлетів відправлять Китай (284), Франція (237) та Велика Британія (215).
Варто знати Рекордне представництво за видами спорту: скільки українців змагатиметься на Паралімпіаді-2024
Представництво України
Як і на Олімпіаду, Україна відправить на Паралімпійські ігри 140 спортсменів. Більшість із них (101) мають ураження опорно-рухового апарату. Інші спортсмени мають проблеми порушення зору та розумово-фізичного розвитку.
Наша країна буде представлена у 17 з 22-х видів спорту. Це рекордна кількість видів, у яких Україна братиме участь на Паралімпіаді. При цьому наша країна дебютує у змаганнях з боччі та гендбайку. Гаслом нашої збірної буде "The Will to Win", що перекладається як "воля до перемоги".
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Де дивитись Паралімпіаду-2024
Топові події Паралімпійських ігор будуть транслюватися в Україні у прямому ефірі. Офіційним мовником Паралімпіади-2024 в Україні є Суспільне. Безкоштовно змагання онлайн можна буде побачити на трьох платформах:
- телеканалі Суспільне Спорт
- регіональних телеканалах Суспільного
- сайті Суспільне Спорт
Також щодня транслятор пропонуватиме інформаційно-аналітичні студії. Загалом транслятор запропонує глядачам більше 100 годин паралімпійського спорту у прямому ефірі.