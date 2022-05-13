Паралимпийская сборная Украины вышла в финал чемпионата мира в Испании

На чемпионате мира, который проходит в испанском городе Салоу, паралимпийская сборная Украины пробилась в финал. В решающем поединке наша команда сыграет против Ирана.

Невероятное выступление Украины

В предыдущих матчах турнира "сине-желтые" одержали три победы и заняли первое место в группе D. В четвертьфинале сборная Украины победила Ирландию по счету 5:1.

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С аналогичным счетом украинцы в полуфинале выиграли команду США. В финале чемпионата мира, который состоится 15 мая, национальная команда будет противостоять Ирану.

Матчи паралимпийской сборной Украины

01.05.2022

Испания – Украина 0:5 (0:4)

04.05.2022

Северная Ирландия – Украина 0:7 (0:4)

06.05.2022

Украина – Аргентина 5:1 (2:1)

09.05.2022

Четвертьфинал

Украина – Ирландия 5:1 (0:0)

12.05.2022

Полуфинал

Украина – США 5:1 (2:0)

Голы: Лень (3), Доненко (25, 60), Романчук (37, с пенальти, 60+2) – Делилло (50).

В составе паралимпийской сборной Украины по футболу выступают Константин Симашко, Богдан Дембик, Иван Доненко, Ярослав Черныш, Артем Шеремет, Сергей Беденок, Станислав Подольский, Артем Красильников, Виталий Трушев, Богдан Кулинич, Иван Шкварло, Виталий Романчук, Олег Лень. Тренеры – Сергей Овчаренко и Тарас Дутко.

Достижения паралимпийцев на Дефлимпиаде-2021

Национальная команда успешно выступает на Дефлимпийских играх-2021 в Бразилии. В медальной копилке украинской команды 116 наград. Украина продолжает возглавлять медальный зачет по количеству наград и выигранному "золоту".

Лишь дважды одна сборная получала больше наград за одну Дефлимпиаду. В 2013 и 2017 годах Россия выигрывала медальный зачет Игр со 177 и 199 наградами.

Соревнования продлятся до 15 мая.

Сборные России и Белоруссии отстранены от турнира.

Украинская сборная среди игроков с недостатками опорно-двигательного аппарата неизменно возвращалась с медалями из 11 последних мировых форумов. В том числе сине-желтые являются победителями пяти мундиалов (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).