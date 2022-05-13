Неймовірний виступ України

У попередніх матчах турніру "синьо-жовті" здобули три перемоги й посіли першу сходинку у групі D. У чвертьфіналі збірна України перемогла Ірландію за рахунком 5:1.

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З аналогічним рахунком українці в півфіналі перемогли команду США. У фіналі чемпіонату світу, який відбудеться 15 травня, національна команда протистоятиме Ірану.

Матчі паралімпійської збірної України

01.05.2022

Іспанія – Україна 0:5 (0:4)

04.05.2022

Північна Ірландія – Україна 0:7 (0:4)

06.05.2022

Україна – Аргентина 5:1 (2:1)

09.05.2022

Чвертьфінал

Україна – Ірландія 5:1 (0:0)

12.05.2022

Півфінал

Україна – США 5:1 (2:0)

Голи: Лень (3), Доненко (25, 60), Романчук (37, з пенальті, 60+2) – Делілло (50).

У складі паралімпійської збірної України з футболу виступають: Костянтин Симашко, Богдан Дембік, Іван Доненко, Ярослав Черниш, Артем Шеремет, Сергій Беденок, Станіслав Подольський, Артем Красильников, Віталій Трушев, Богдан Кулинич, Іван Шкварло, Віталій Романчук, Олег Лень. Тренери – Сергій Овчаренко і Тарас Дутко.

Зверніть увагу! Українська збірна серед гравців із вадами опорно-рухового апарату незмінно поверталася з медалями з 11-ти останніх світових форумів. У тому числі синьо-жовті є переможцями п’яти мундіалів (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).

Досягнення паралімпійців на Дефлімпіаді-2021