Невероятное выступление Украины
В предыдущих матчах турнира "сине-желтые" одержали три победы и заняли первое место в группе D. В четвертьфинале сборная Украины победила Ирландию по счету 5:1.
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С аналогичным счетом украинцы в полуфинале выиграли команду США. В финале чемпионата мира, который состоится 15 мая, национальная команда будет противостоять Ирану.
Матчи паралимпийской сборной Украины
01.05.2022
Испания – Украина 0:5 (0:4)
04.05.2022
Северная Ирландия – Украина 0:7 (0:4)
06.05.2022
Украина – Аргентина 5:1 (2:1)
09.05.2022
Четвертьфинал
Украина – Ирландия 5:1 (0:0)
12.05.2022
Полуфинал
Украина – США 5:1 (2:0)
Голы: Лень (3), Доненко (25, 60), Романчук (37, с пенальти, 60+2) – Делилло (50).
В составе паралимпийской сборной Украины по футболу выступают Константин Симашко, Богдан Дембик, Иван Доненко, Ярослав Черныш, Артем Шеремет, Сергей Беденок, Станислав Подольский, Артем Красильников, Виталий Трушев, Богдан Кулинич, Иван Шкварло, Виталий Романчук, Олег Лень. Тренеры – Сергей Овчаренко и Тарас Дутко.
Достижения паралимпийцев на Дефлимпиаде-2021
- Национальная команда успешно выступает на Дефлимпийских играх-2021 в Бразилии. В медальной копилке украинской команды 116 наград. Украина продолжает возглавлять медальный зачет по количеству наград и выигранному "золоту".
- Лишь дважды одна сборная получала больше наград за одну Дефлимпиаду. В 2013 и 2017 годах Россия выигрывала медальный зачет Игр со 177 и 199 наградами.
- Соревнования продлятся до 15 мая.
- Сборные России и Белоруссии отстранены от турнира.