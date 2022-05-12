По итогам десятого соревновательного дня Украина пополнила свои награды на одно "золото", одно "серебро" и пять бронзовых медалей.

До речі Історичне досягнення: збірна України перетнула позначку в 100 виграних нагород на Дефлімпіаді

Призеры 10-го дня соревнований в Бразилии

"Золото": борьба – Роман Ященко (греко-римская борьба, 82 килограмма)

"Серебро": настольный теннис – Карина Завиновская (настольный теннис)

"Бронза": бадминтон – Богдана Губанева/София Черноморова (женщины, команда), борьба – Виталий Бутенко (греко-римская борьба, 60 килограммов), Андрей Косов (греко-римская борьба, 97 килограммов), пулевая стрельба – Александр винтовка, 50 метров, три позиции), настольный теннис – Роксолана Будник (женщины)

В десятый день соревнований Украина вышла в финалы мужских соревнований по волейболу и баскетболу. А вот в женском волейболе украинки будут сражаться за бронзовые награды.

В медальной копилке украинской команды 110 наград. Украина продолжает возглавлять медальный зачет по количеству наград и выигранному "золоту".

Украинцы получила 48 золотых, 30 серебряных и 32 бронзовых награды. Ближайшими преследователями "сине-желтые" команды США и Японии.

Еще один рекорд

Результат украинцев на Дефлимпиаде-2021 уже один из лучших в истории.

Лишь дважды одна сборная получала больше наград за одну Дефлимпиаду. В 2013 и 2017 годах Россия выигрывала медальный зачет Игр со 177 и 199 наградами.

Украина впервые за время выступлений на Дефлимпийских играх завоевала более 100 медалей. Предыдущий лучший результат – 99 наград (2017 год).

Еще в первую неделю соревнований национальная команда обновила свой рекорд по количеству выигранного "золота".

К слову. Дефлимпиада-2021 длится с 1 по 15 мая 2022 года. Всего на соревнованиях разыгрываются 209 комплектов наград.

К соревнованиям на Дефлимпиаде-2021 не допущены Россия и Белоруссия из-за полномасштабного вторжения в Украину.