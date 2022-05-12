По итогам десятого соревновательного дня Украина пополнила свои награды на одно "золото", одно "серебро" и пять бронзовых медалей.
До речі Історичне досягнення: збірна України перетнула позначку в 100 виграних нагород на Дефлімпіаді
Призеры 10-го дня соревнований в Бразилии
"Золото": борьба – Роман Ященко (греко-римская борьба, 82 килограмма)
"Серебро": настольный теннис – Карина Завиновская (настольный теннис)
"Бронза": бадминтон – Богдана Губанева/София Черноморова (женщины, команда), борьба – Виталий Бутенко (греко-римская борьба, 60 килограммов), Андрей Косов (греко-римская борьба, 97 килограммов), пулевая стрельба – Александр винтовка, 50 метров, три позиции), настольный теннис – Роксолана Будник (женщины)
В десятый день соревнований Украина вышла в финалы мужских соревнований по волейболу и баскетболу. А вот в женском волейболе украинки будут сражаться за бронзовые награды.
В медальной копилке украинской команды 110 наград. Украина продолжает возглавлять медальный зачет по количеству наград и выигранному "золоту".
Украинцы получила 48 золотых, 30 серебряных и 32 бронзовых награды. Ближайшими преследователями "сине-желтые" команды США и Японии.
Еще один рекорд
Результат украинцев на Дефлимпиаде-2021 уже один из лучших в истории.
Лишь дважды одна сборная получала больше наград за одну Дефлимпиаду. В 2013 и 2017 годах Россия выигрывала медальный зачет Игр со 177 и 199 наградами.
Украина впервые за время выступлений на Дефлимпийских играх завоевала более 100 медалей. Предыдущий лучший результат – 99 наград (2017 год).
Еще в первую неделю соревнований национальная команда обновила свой рекорд по количеству выигранного "золота".
К соревнованиям на Дефлимпиаде-2021 не допущены Россия и Белоруссия из-за полномасштабного вторжения в Украину.