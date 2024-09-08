Последний день Игр в Париже: онлайн-трансляция Паралимпиады-2024 8 сентября
В воскресенье, 8 сентября, в завершающий день Паралимпийских игр-2024 в Париже разыграют последние комплекты медали. Украинская сборная может улучшить свой медальный зачет.
В Париже параатлеты в последний день Паралимпиады-2024 будут соревноваться за 14 комплектов медалей в четырех видах спорта. Вашему вниманию, онлайн-трансляция 11 игрового дня Игр-2024, пишет 24 канал.
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Одиннадцатый соревновательный день Паралимпиады-2024
В последний соревновательный день украинские паралимпийцы будут выступать в двух видах спорта. Андрей Кревчун в гребле, а Антон Крюков в пауэрлифтинге.
- 11:28. Гребля – мужчины, каноэ-одиночка, 200 м, VL2 (Андрей Кревчун)
- 16:35. Пауэрлифтинг – мужчины, свыше 100 килограммов, финал (Антон Крюков)
После завершения соревнований, в 20:00 по киевскому времени начнется церемония закрытия Паралимпийских игр-2024 в Париже. Всего в параде примут участие 4400 паралимпийцев и
Также на церемонии будут выступать 24 французских артистов в жанре электронной музыки. Заканчиваются торжества в 23:00.
Где смотреть онлайн-трансляцию Паралимпиады-2024
Официальный транслятор Паралимпийских игр – 2024 в Украине – Суспільне. Зрители могут посмотреть соревнования из Парижа на нескольких платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Общественного
- сайт Общественное Спорт
- ютуб-канал Общественное Спорт
Онлайн-трансляция соревнований Паралимпиады-2024 8 сентября