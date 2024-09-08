У Парижі параатлети в останній день Паралімпіади-2024 змагатимуться за 14 комплектів медалей у чотирьох видах спорту. До вашої уваги, онлайн-трансляція 11 ігорового дня Ігор-2024, пише 24 канал.

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Одинадцятий змагальний день Паралімпіади-2024

В останній змагальний день українські паралімпійці будуть виступати у двох видах спорту. Андрій Кревчун у веслуванні, а Антон Крюков у паверліфтингу.

11:28. Веслування – чоловіки, каное-одиночка, 200 м, VL2 (Андрій Кревчун)

16:35. Паверліфтинг – чоловіки, понад 100 кілограмів, фінал (Антон Крюков)

Після завершення змагань, о 20:00 за київським часом розпочнеться церемонія закриття Паралімпійських ігор-2024 в Парижі. Всього у параді братимуть участь 4400 паралімпійців та

Також на церемонії виступатимуть 24 французьких артистів у жанрі електроної музики. Закінчуються урочистості о 23:00.

Де дивитися онлайн-трансляцію Паралімпіади-2024

Офіційний транслятор Паралімпійських ігор – 2024 в Україні – Суспільне. Глядачі можуть переглянути змагання з Парижа на декількох платформах:

канал Суспільне Спорт

регіональні канали Суспільного

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляція змагань Паралімпіади-2024 8 вересня