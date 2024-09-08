В Париже параатлеты в последний день Паралимпиады-2024 будут соревноваться за 14 комплектов медалей в четырех видах спорта. Вашему вниманию, онлайн-трансляция 11 игрового дня Игр-2024, пишет 24 канал.

Читайте также Расписание Паралимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 8 сентября

Одиннадцатый соревновательный день Паралимпиады-2024

В последний соревновательный день украинские паралимпийцы будут выступать в двух видах спорта. Андрей Кревчун в гребле, а Антон Крюков в пауэрлифтинге.

11:28. Гребля – мужчины, каноэ-одиночка, 200 м, VL2 (Андрей Кревчун)

16:35. Пауэрлифтинг – мужчины, свыше 100 килограммов, финал (Антон Крюков)

После завершения соревнований, в 20:00 по киевскому времени начнется церемония закрытия Паралимпийских игр-2024 в Париже. Всего в параде примут участие 4400 паралимпийцев и

Также на церемонии будут выступать 24 французских артистов в жанре электронной музыки. Заканчиваются торжества в 23:00.

Где смотреть онлайн-трансляцию Паралимпиады-2024

Официальный транслятор Паралимпийских игр – 2024 в Украине – Суспільне. Зрители могут посмотреть соревнования из Парижа на нескольких платформах:

канал Суспільне Спорт

региональные каналы Общественного

сайт Общественное Спорт

ютуб-канал Общественное Спорт

Онлайн-трансляция соревнований Паралимпиады-2024 8 сентября