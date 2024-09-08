В столице Франции Париже подошли к своему завершению летние Паралимпийские игры-2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием последнего соревновательного дня с участием украинских спортсменов, пишет 24 Канал.

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Расписание соревнований на 8 сентября с участием украинцев

Справка. В воскресенье, 8 сентября, в последний соревновательный день на Паралимпийских играх-2024 будут разыграны 14 медальных комплектов в четырех видах спорта.

Украинские параатлеты смогут пополнить медальную копилку. Они будут выступать в двух видах спорта: Андрей Кревчун и Антон Крюков посоревнуются в гребле и пауэрлифтинге.

11:28. Гребля – мужчины, каноэ-одиночка, 200 м, VL2 (Андрей Кревчун)

16:35. Пауэрлифтинг – мужчины, свыше 100 килограммов, финал (Антон Крюков)

Также 8 сентября на "Стад де Франс" в Париже состоится официальная церемония закрытия Паралимпийских игр-2024. В параде примут участие 4400 атлетов, а в концертной программе выступят 24 французских исполнителей электронной музыки, в том числе легендарный Жан-Мишель Жарр. Церемония продлится с 20:00 до 23:00.

Справка. В медальном зачете после семи соревновательных дней Украина занимает 7-е место. Наши параатлеты завоевали 79 наград: 21 золотую, 26 серебряных и 32 бронзовые.

Где смотреть

Соревнования Паралимпийских игр-2024 в Украине транслирует Общественное. Турниры доступны болельщикам на четырех платформах: