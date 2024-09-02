Начинаем сразу с финала: онлайн-трансляция Паралимпиады-2024 2 сентября

2 сентября 2024, 08:59
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Автор: Егор Торяник

В понедельник, 2 сентября, проходит пятый игровой день Паралимпийских игр в Париже. Украина успешно выступает и занимает 11 место в общем медальном зачете.

В Париже перевалили за экватор Паралимпийские игры 2024 года. Вашему вниманию, онлайн-трансляция пятого игрового дня соревнований во Франции, пишет 24 канал.

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Украина в пятый игровой день Паралимпийских игр-2024

В этот день 38 украинских паралимпийцев будут участвовать в 5 видах спорта. Среди них бадминтон, плавание, голбол, стрельба и настольный теннис. Всего за пятый игровой день будет разыгран 61 комплект наград Игр-2024 в Париже.

  • 9:30. Бадминтон – женщины, бронзовый финал, SL3 (Оксана Козина)
  • 10:00. Стрельба – смешанные команды, 25 метров, пистолет, SH1 (Ирина Ляху, Алексей Денисюк)
  • 10:38. Плавание – мужчины, 400 метров вольным стилем, S7 (Юрий Шенгур, Андрей Трусов)
  • 10:55. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 (Вероника Коржова)
  • 11:03. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S9 (Дмитрий Василенко, Юрий Божинский)
  • 11:13. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S3 (Денис Остапченко, Сергей Паламарчук)
  • 11:28. Плавание – женщины, 50 метров на спине S3 (Ангелина Мальцева)
  • 11:33. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB14 (Василий Крайник)
  • 11:45. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала (Александр Език)
  • 11:49. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S13 (Илья Яременко, Алексей Вирченко, Максим Веракса)
  • 16:00. Голбол – мужчины, четвертьфинал (Украина – Иран)
  • 18:00. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала (Василий Петрунив)
  • 20:15. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала (Виктор Дидух)
  • 21:45. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала (Максим Николенко)

После четырех игровых дней Украина в своем активе имеет 3 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых медалей. Сегодня, национальная команда продолжит соревноваться за награды Паралимпиады-2024. Откроет день Оксана Козина – бронзовый финал по бадминтону.

Где смотреть Паралимпийские игры-2024

Официальным транслятором Паралимпиады-2024 в Украине является Общественное. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • региональные каналы Общественного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляция соревнований Паралимпиады-2024 2 сентября

Бадминтон

Пятый игровой день на Паралимпиаде-2024 Украина начинает с финала за бронзовую медаль в бадминтоне.

В 9:30 украинская параатлетка Оксана Козык начнет бронзовый матч против Марьям Боладжи из Нигерии.

Топ-10 медального зачета Паралимпиады на утро 2 сентября