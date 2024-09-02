Начинаем сразу с финала: онлайн-трансляция Паралимпиады-2024 2 сентября

В понедельник, 2 сентября, проходит пятый игровой день Паралимпийских игр в Париже. Украина успешно выступает и занимает 11 место в общем медальном зачете.

В Париже перевалили за экватор Паралимпийские игры 2024 года. Вашему вниманию, онлайн-трансляция пятого игрового дня соревнований во Франции, пишет 24 канал.

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Украина в пятый игровой день Паралимпийских игр-2024

В этот день 38 украинских паралимпийцев будут участвовать в 5 видах спорта. Среди них бадминтон, плавание, голбол, стрельба и настольный теннис. Всего за пятый игровой день будет разыгран 61 комплект наград Игр-2024 в Париже.

9:30. Бадминтон – женщины, бронзовый финал, SL3 ( Оксана Козина )

– женщины, бронзовый финал, SL3 ( ) 10:00. Стрельба – смешанные команды, 25 метров, пистолет, SH1 ( Ирина Ляху , Алексей Денисюк )

– смешанные команды, 25 метров, пистолет, SH1 ( , ) 10:38. Плавание – мужчины, 400 метров вольным стилем, S7 ( Юрий Шенгур , Андрей Трусов )

– мужчины, 400 метров вольным стилем, S7 ( , ) 10:55. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 ( Вероника Коржова )

– женщины, 400 метров вольным стилем, S7 ( ) 11:03. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S9 ( Дмитрий Василенко , Юрий Божинский )

– мужчины, 50 метров вольным стилем, S9 ( , ) 11:13. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S3 ( Денис Остапченко , Сергей Паламарчук )

– мужчины, 50 метров на спине, S3 ( , ) 11:28. Плавание – женщины, 50 метров на спине S3 ( Ангелина Мальцева )

– женщины, 50 метров на спине S3 ( ) 11:33. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB14 ( Василий Крайник )

– мужчины, 100 метров брассом, SB14 ( ) 11:45. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала ( Александр Език )

– мужчины, 1/8 финала ( ) 11:49. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S13 ( Илья Яременко , Алексей Вирченко , Максим Веракса )

– мужчины, 50 метров вольным стилем, S13 ( , , ) 16:00. Голбол – мужчины, четвертьфинал ( Украина – Иран)

– мужчины, четвертьфинал ( – Иран) 18:00. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала ( Василий Петрунив )

– мужчины, 1/8 финала ( ) 20:15. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала ( Виктор Дидух )

– мужчины, 1/8 финала ( ) 21:45. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала (Максим Николенко)

После четырех игровых дней Украина в своем активе имеет 3 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых медалей. Сегодня, национальная команда продолжит соревноваться за награды Паралимпиады-2024. Откроет день Оксана Козина – бронзовый финал по бадминтону.

Где смотреть Паралимпийские игры-2024

Официальным транслятором Паралимпиады-2024 в Украине является Общественное. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех платформах:

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региональные каналы Общественного

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Онлайн-трансляция соревнований Паралимпиады-2024 2 сентября