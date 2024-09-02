Начинаем сразу с финала: онлайн-трансляция Паралимпиады-2024 2 сентября
В понедельник, 2 сентября, проходит пятый игровой день Паралимпийских игр в Париже. Украина успешно выступает и занимает 11 место в общем медальном зачете.
В Париже перевалили за экватор Паралимпийские игры 2024 года. Вашему вниманию, онлайн-трансляция пятого игрового дня соревнований во Франции, пишет 24 канал.
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Украина в пятый игровой день Паралимпийских игр-2024
В этот день 38 украинских паралимпийцев будут участвовать в 5 видах спорта. Среди них бадминтон, плавание, голбол, стрельба и настольный теннис. Всего за пятый игровой день будет разыгран 61 комплект наград Игр-2024 в Париже.
- 9:30. Бадминтон – женщины, бронзовый финал, SL3 (Оксана Козина)
- 10:00. Стрельба – смешанные команды, 25 метров, пистолет, SH1 (Ирина Ляху, Алексей Денисюк)
- 10:38. Плавание – мужчины, 400 метров вольным стилем, S7 (Юрий Шенгур, Андрей Трусов)
- 10:55. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 (Вероника Коржова)
- 11:03. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S9 (Дмитрий Василенко, Юрий Божинский)
- 11:13. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S3 (Денис Остапченко, Сергей Паламарчук)
- 11:28. Плавание – женщины, 50 метров на спине S3 (Ангелина Мальцева)
- 11:33. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB14 (Василий Крайник)
- 11:45. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала (Александр Език)
- 11:49. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S13 (Илья Яременко, Алексей Вирченко, Максим Веракса)
- 16:00. Голбол – мужчины, четвертьфинал (Украина – Иран)
- 18:00. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала (Василий Петрунив)
- 20:15. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала (Виктор Дидух)
- 21:45. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала (Максим Николенко)
После четырех игровых дней Украина в своем активе имеет 3 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых медалей. Сегодня, национальная команда продолжит соревноваться за награды Паралимпиады-2024. Откроет день Оксана Козина – бронзовый финал по бадминтону.
Где смотреть Паралимпийские игры-2024
Официальным транслятором Паралимпиады-2024 в Украине является Общественное. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Общественного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт