В столице Франции Париже продолжаются летние Паралимпийские игры-2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований пятого соревновательного дня с участием украинских спортсменов, пишет 24 Канал.

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Расписание соревнований на 2 сентября с участием украинцев

В понедельник, 2 сентября, на Играх в Париже состоятся соревнования в 14 видах спорта. В течение дня будет разыгран 61 медальный комплект.

Украинские параатлеты примут участие в турнирах по бадминтону, стрельбе, плаванию, настольному теннису и голболу.

9:30. Бадминтон – женщины, бронзовый финал, SL3 ( Оксана Козина )

– женщины, бронзовый финал, SL3 ( ) 10:00. Стрельба – смешанные команды, 25 метров, пистолет, SH1 ( Ирина Ляху , Алексей Денисюк )

– смешанные команды, 25 метров, пистолет, SH1 ( , ) 10:38. Плавание – мужчины, 400 метров вольным стилем, S7 ( Андрей Трусов )

– мужчины, 400 метров вольным стилем, S7 ( ) 10:55. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 ( Вероника Коржова )

– женщины, 400 метров вольным стилем, S7 ( ) 11:07. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S9 ( Юрий Божинский )

– мужчины, 50 метров вольным стилем, S9 ( ) 11:09. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S9 ( Дмитрий Василенко )

– мужчины, 50 метров вольным стилем, S9 ( ) 11:13. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S3 ( Сергей Паламарчук )

– мужчины, 50 метров на спине, S3 ( ) 11:18. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S3 ( Денис Остапченко )

– мужчины, 50 метров на спине, S3 ( ) 11:28. Плавание – женщины, 50 метров на спине S3 ( Ангелина Мальцева )

– женщины, 50 метров на спине S3 ( ) 11:33. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB14 ( Василий Крайник )

– мужчины, 100 метров брассом, SB14 ( ) 11:45. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала ( Александр Език )

– мужчины, 1/8 финала ( ) 11:49. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S13 ( Илья Яременко )

– мужчины, 50 метров вольным стилем, S13 ( ) 16:00. Голбол – мужчины, четвертьфинал ( Украина – Иран)

– мужчины, четвертьфинал ( – Иран) 18:00. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала ( Василий Петрунив )

– мужчины, 1/8 финала ( ) 20:15. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала ( Виктор Дидух )

– мужчины, 1/8 финала ( ) 21:45. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала (Максим Николенко)

Напомним, что в медальном зачете после четырех соревновательных дней Украина занимает 11-е место. Наши параатлеты получили 27 наград: 3 золотые, 10 серебряных и 14 бронзовых.

Где смотреть

Отметим, что соревнования Паралимпийских игр-2024 в Украине транслирует Суспільне Турниры доступны болельщикам на четырех платформах: