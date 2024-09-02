В столице Франции Париже продолжаются летние Паралимпийские игры-2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований пятого соревновательного дня с участием украинских спортсменов, пишет 24 Канал.
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Расписание соревнований на 2 сентября с участием украинцев
В понедельник, 2 сентября, на Играх в Париже состоятся соревнования в 14 видах спорта. В течение дня будет разыгран 61 медальный комплект.
Украинские параатлеты примут участие в турнирах по бадминтону, стрельбе, плаванию, настольному теннису и голболу.
- 9:30. Бадминтон – женщины, бронзовый финал, SL3 (Оксана Козина)
- 10:00. Стрельба – смешанные команды, 25 метров, пистолет, SH1 (Ирина Ляху, Алексей Денисюк)
- 10:38. Плавание – мужчины, 400 метров вольным стилем, S7 (Андрей Трусов)
- 10:55. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 (Вероника Коржова)
- 11:07. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S9 (Юрий Божинский)
- 11:09. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S9 (Дмитрий Василенко)
- 11:13. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S3 (Сергей Паламарчук)
- 11:18. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S3 (Денис Остапченко)
- 11:28. Плавание – женщины, 50 метров на спине S3 (Ангелина Мальцева)
- 11:33. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB14 (Василий Крайник)
- 11:45. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала (Александр Език)
- 11:49. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S13 (Илья Яременко)
- 16:00. Голбол – мужчины, четвертьфинал (Украина – Иран)
- 18:00. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала (Василий Петрунив)
- 20:15. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала (Виктор Дидух)
- 21:45. Настольный теннис – мужчины, 1/8 финала (Максим Николенко)
Напомним, что в медальном зачете после четырех соревновательных дней Украина занимает 11-е место. Наши параатлеты получили 27 наград: 3 золотые, 10 серебряных и 14 бронзовых.
Где смотреть
Отметим, что соревнования Паралимпийских игр-2024 в Украине транслирует Суспільне Турниры доступны болельщикам на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт