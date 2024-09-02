У Парижі перевалили за екватор Паралімпійські ігри 2024 року. До вашої уваги, онлайн-трансляція п'ятого ігрового дня змагань у Франції, пише 24 канал.
Читайте також: Розклад Паралімпійських ігор-2024: коли виступають українці 2 вересня
Україна у п'ятий ігровий день Паралімпійських ігор-2024
У цей день 38 українських паралімпійців братимуть участь у 5 видах спорту. Серед них бадмінтон, плавання, голбол, стрільба та настільний теніс. Всього за п'ятий ігровий день буде розіграно 61 комплект нагород Ігор-2024 в Парижі.
- 9:30. Бадмінтон – жінки, бронзовий фінал, SL3 (Оксана Козина)
- 10:00. Стрільба – змішані команди, 25 метрів, пістолет, SH1 (Ірина Ляху, Олексій Денисюк)
- 10:38. Плавання – чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Юрій Шенгур, Андрій Трусов)
- 10:55. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Вероніка Коржова)
- 11:03. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S9 (Дмитро Василенко, Юрій Божинський)
- 11:13. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S3 (Денис Остапченко, Сергій Паламарчук)
- 11:28. Плавання – жінки, 50 метрів на спині S3 (Ангеліна Мальцева)
- 11:33. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB14 (Василь Крайник)
- 11:45. Настільний теніс – чоловіки, 1/8 фіналу (Олександр Єзик)
- 11:49. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S13 (Ілля Яременко, Олексій Вірченко, Максим Веракса)
- 16:00. Голбол – чоловіки, чвертьфінал (Україна – Іран)
- 18:00. Настільний теніс – чоловіки, 1/8 фіналу (Василь Петрунів)
- 20:15. Настільний теніс – чоловіки, 1/8 фіналу (Віктор Дідух)
- 21:45. Настільний теніс – чоловіки, 1/8 фіналу (Максим Ніколенко)
Після чотирьох ігрових днів Україна у своєму доробку має 3 золотих, 10 срібних та 14 бронзових медалей. Сьогодні, національна команда продовжить змагатись за нагороди Паралімпіади-2024. Відкриє день Оксана Козина – бронзовий фінал з бадмінтону.
Де дивитися Паралімпійські ігри-2024
Офіційним транслятором Паралімпіади-2024 в Україні є Суспільне. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох платформах:
- канал Суспільне Спорт
- регіональні канали Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Онлайн-трансляція змагань Паралімпіади-2024 2 вересня
Бадмінтон
П'ятий ігровий день на Паралімпіаді-2024 Україна розпочинає з фіналу за бронзову медаль у бадмінтоні.
О 9:30 українська параатлетка Оксана Козик розпочне бронзовий матч проти Мар'ям Боладжі з Нігерії.