Новые шансы на медали: онлайн-трансляция Паралимпиады-2024 30 августа
В Париже набирают обороты соревнования на XVII Паралимпийских играх-2024. В пятницу, 30 августа, проходит второй соревновательный день турнира, который обещает быть насыщенным.
В этот день атлеты будут соревноваться в 15 видах спорта. В шести из них на кону будут стоять паралимпийские медали, пишет 24 Канал.
Читайте также Четыре награды за один вечер: медали Украины на Паралимпийских играх в Париже
Второй день Паралимпиады-2024 для Украины
Украинские параатлеты будут соревноваться в бадминтоне, стрельбе, гребле, плавании, боччи, тхэквондо, настольном теннисе, волейболе, легкой атлетике и голболе.
- 09:30. Бадминтон – женщины, одиночный разряд, SL3, группа А (Козина)
- 10:00. Стрельба – женщины, пневматическая винтовка, 10 метров, SH1 (Щетник)
- 10:30. Плавание – мужчины, 200 метров вольным стилем, S5 (Комаров)
- 10:39. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 (Пойда)
- 10:40. Академическая гребля – женщины, одиночки, PR1 (Шеремет)
- 11:06. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S2 (Бондаренко)
- 11:10. Академическая гребля – мужчины, одиночки, PR1 (Полянский)
- 11:30. Бадминтон – мужчины, одиночный разряд, SL3, группа В (Чирков)
- 11:30. Бочча – мужчины (Артем Колинко)
- 12:00. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала (Николенко/ Дидух)
- 12:02. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S13 (Клипперт)
- 12:06. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S13 (Вирченко)
- 12:15. Стрельба – мужчины, пневматический пистолет, SH1 (Денисюк)
- 12:27. Плавание – смешанная эстафета, 4х50 метров вольным стилем (Украина)
- 12:40. Тхэквондо – женщины. до 57 килограммов, K44 1/8 финала (Липецкая)
- 13:09. Легкая атлетика – мужчины, метание копья, финал (Белый, Дорошенко)
- 13:15. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала (Кац/Май)
- 13:32. Легкая атлетика – мужчины, бег 100 м, Т37 – (Райский, Загребельный)
- 14:30. Стрельба – смешанные команды, 10 метров, пневматическая винтовка стоя, SH2 (Ковальчук, Плакущий)
- 15:00. Волейбол сидя – мужчины, отборочный раунд, группа В (Иран – Украина)
- 18:00. Бочча – женщины (Наталья Коненко)
- 18:30. Голбол – мужчины, отборочный раунд, группа В (Япония – Украина)
- 19:33. Плавание – мужчины, 400 метров вольным стилем, S11 (Сербин)
- 20:11. Стрельба из лука – мужчины, 1/16 финала (Сергей Атаманенко)
Где смотреть Паралимпиаду-2024 в Париже
Официальным транслятором Паралимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов будут на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Онлайн-трансляция соревнований Паралимпиады-2024 30 августа
Клипперт финишировал четвертым в заплыве на 100 метров на спине (класс S13) – 1:03.73. Колинко уступает сопернику из Великобритании – 1:7. Другая призер Игр-2024 Ирина Пойда была второй в своем заплыве на 100 метров вольным стилем. Бронзовый призер Паралимпиады-2024 Александр Комаров с лучшим временем финишировал на 100 метрах вольным стилем. Роман Полянский также пересек финишную черту первым в классе PR1 (9:04.88). Анна Шеремет финишировала первой в квалификационном заплыве по академической гребле. Ее время 10:12.00. Оксана Козина в драматичном матче первого тура одолела представительницу Индии Манаси Йоши со счетом 2:1 (10:21, 21:15, 23:21)
Плавание
Бочча
Плавание
Плавание
Академическая гребля
Академическая гребля
Стрельба
Бадминтон
Клипперт финишировал четвертым в заплыве на 100 метров на спине (класс S13) – 1:03.73.
Колинко уступает сопернику из Великобритании – 1:7.
Другая призер Игр-2024 Ирина Пойда была второй в своем заплыве на 100 метров вольным стилем.
Бронзовый призер Паралимпиады-2024 Александр Комаров с лучшим временем финишировал на 100 метрах вольным стилем.
Роман Полянский также пересек финишную черту первым в классе PR1 (9:04.88).
Анна Шеремет финишировала первой в квалификационном заплыве по академической гребле. Ее время 10:12.00.
Оксана Козина в драматичном матче первого тура одолела представительницу Индии Манаси Йоши со счетом 2:1 (10:21, 21:15, 23:21)