Оставили олимпийцев позади: сколько призовых заработали украинские спортсмены на Паралимпиаде-2024

В воскресенье, 8 сентября, закончились соревнования на Паралимпийских играх-2024. Замечательные результаты в Париже смогли продемонстрировать украинские атлеты.

Они завоевали 82 медали. Последнюю награду в копилку сборной Украины добавил Антон Крюков, который стал паралимпийским вице-чемпионом по пауэрлифтингу, пишет 24 Канал.

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Сколько денег заработали призеры

Кроме спортивного признания, за завоевание медалей на Паралимпиаде-2024 украинским атлетам были предусмотрены призовые. Они выделяются из государственного бюджета Министерства молодежи и спорта, а их суммы идентичны тем, которые были прописаны и призерам Олимпийских игр:

"золото" – 125 тысяч долларов

"серебро" – 80 тысяч

"бронза" – 55 тысяч долларов

Лидером по сумме призовых среди украинцев стал пловец Андрей Трусов. Уроженец Донецкой области за две золотые и три серебряные медали получит почти полмиллиона долларов.

В тройку также вошли Анна Стеценко и Денис Остапченко. Они заработали по 340 тысяч долларов.

В целом по видам спорта наибольшую сумму призовых получат пловцы. Также среди лидеров – легкоатлеты и дзюдоисты.

Призовые сборной Украины по видам спорта

1. Плавание – 3,785 миллиона долларов

2. Легкая атлетика – 1.755

3. Дзюдо – 485 тысяч

4. Голбол – 480

5. Фехтование – 430

6. Настольный теннис – 370

7-8. Гребля на байдарках и каноэ – 260

7-8. Велоспорт – 260

9. Пауэрлифтинг – 135

10. Академическая гребля – 80

11. Боча – 55

Интересно. Таким образом, украинским паралимпийцам по итогам выступлений на Паралимпиаде в Париже выплатят 8,095 миллионов долларов. Это примерно в четыре с половиной раза больше, чем олимпийцам – 1,82 миллиона.

Напомним, что в общем медальном зачете Украина заняла седьмое место, а лидером стал Китай с 220 наградами.