В целом украинские спортсмены завоевали 82 награды завоевали 82 награды – 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые. Медальный зачет и по количеству наград, и по количеству полученных золотых медалей выиграл Китай, у которого 220 наград (94 – золотые), пишет 24 Канал.

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Украинская песня в Париже

8 сентября в Париже состоялась церемония закрытия Паралимпийских игр-2024. Перед торжественным событием украинские паралимпийцы спели легендарную песню "Ой у лузі червона калина". Исполнение было настолько красивым, что его поддержали своими аплодисментами местные волонтеры.

Паралимпийцы спели "Ой у лузі червона калина": смотрите видео

Напомним, что наибольшее количество в украинскую копилку принесли представители плавания – аж 40 медалей. Несколько меньше легкоатлеты – 19, а дзюдоисты – 5.

Следующие Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся в американском Лос-Анджелесе в 2028 году.