Они завоевали 82 медали. Последнюю награду в копилку сборной Украины добавил Антон Крюков, который стал паралимпийским вице-чемпионом по пауэрлифтингу, пишет 24 Канал.
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Сколько денег заработали призеры
Кроме спортивного признания, за завоевание медалей на Паралимпиаде-2024 украинским атлетам были предусмотрены призовые. Они выделяются из государственного бюджета Министерства молодежи и спорта, а их суммы идентичны тем, которые были прописаны и призерам Олимпийских игр:
- "золото" – 125 тысяч долларов
- "серебро" – 80 тысяч
- "бронза" – 55 тысяч долларов
Лидером по сумме призовых среди украинцев стал пловец Андрей Трусов. Уроженец Донецкой области за две золотые и три серебряные медали получит почти полмиллиона долларов.
В тройку также вошли Анна Стеценко и Денис Остапченко. Они заработали по 340 тысяч долларов.
В целом по видам спорта наибольшую сумму призовых получат пловцы. Также среди лидеров – легкоатлеты и дзюдоисты.
Призовые сборной Украины по видам спорта
- 1. Плавание – 3,785 миллиона долларов
- 2. Легкая атлетика – 1.755
- 3. Дзюдо – 485 тысяч
- 4. Голбол – 480
- 5. Фехтование – 430
- 6. Настольный теннис – 370
- 7-8. Гребля на байдарках и каноэ – 260
- 7-8. Велоспорт – 260
- 9. Пауэрлифтинг – 135
- 10. Академическая гребля – 80
- 11. Боча – 55
Интересно. Таким образом, украинским паралимпийцам по итогам выступлений на Паралимпиаде в Париже выплатят 8,095 миллионов долларов. Это примерно в четыре с половиной раза больше, чем олимпийцам – 1,82 миллиона.
Напомним, что в общем медальном зачете Украина заняла седьмое место, а лидером стал Китай с 220 наградами.