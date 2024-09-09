Вони здобули 82 медалі. Останню нагороду у скарбничку збірної України додав Антон Крюков, який став паралімпійським віцечемпіоном із паверліфтингу, пише 24 Канал.
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Скільки грошей заробили призери
Окрім спортивного визнання, за здобуття медалей на Паралімпіаді-2024 українським атлетам були передбачені призові. Вони виділяються з державного бюджету Міністерства молоді та спорту, а їх суми є ідентичними до тих, які були прописані й призерам Олімпійських ігор:
- "золото" – 125 тисяч доларів
- "срібло" – 80 тисяч
- "бронза" – 55 тисяч доларів
Лідером за сумою призових серед українців став плавець Андрій Трусов. Уродженець Донеччини за дві золоті та три срібні медалі отримає майже пів мільйона доларів.
У трійку також увійшли Анна Стеценко та Денис Остапченко. Вони заробили по 340 тисяч доларів.
Загалом за видами спорту найбільшу суму призових отримають плавці. Також серед лідерів – легкоатлети та дзюдоїсти.
Призові збірної України за видами спорту
- 1. Плавання – 3,785 мільйона доларів
- 2. Легка атлетика – 1.755
- 3. Дзюдо – 485 тисяч
- 4. Голбол – 480
- 5. Фехтування – 430
- 6. Настільний теніс – 370
- 7-8. Веслування на байдарках і каное – 260
- 7-8. Велоспорт – 260
- 9. Паверліфтинг – 135
- 10. Академічне веслування – 80
- 11. Боча – 55
Цікаво. Таким чином, українським паралімпійцям за підсумками виступів на Паралімпіаді в Парижі виплатять 8,095 мільйонів доларів. Це приблизно в чотири з половиною рази більше, ніж олімпійцям – 1,82 мільйона.
Нагадаємо, що в загальному медальному заліку Україна посіла сьоме місце, а лідером став Китай із 220 нагородами.