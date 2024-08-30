Замечательный старт, – Зеленский отреагировал на первые медали паралимпийцев

Украинские паралимпийцы получили первые медали на Паралимпиаде в Париже. За один вечер медалями наградили четырех наших спортсменов.

По состоянию на утро 30 августа Украина имеет две серебряные и две бронзовые медали в плавании в Паралимпийских играх.

Смотрите также Новые шансы на медали: онлайн-трансляция Паралимпиады-2024 30 августа

Украинские призеры Паралимпиады-2024

Антон Коль получил серебро в плавании на 100 метров на спине.

получил серебро в плавании на 100 метров на спине. Ирина Пойда завоевала серебряную награду на дистанции 200 метров вольным стилем.

завоевала серебряную награду на дистанции 200 метров вольным стилем. Анна Гонтарь – бронзовый призер в плавании на 50 метров вольным стилем.

– бронзовый призер в плавании на 50 метров вольным стилем. Александр Комаров имеет бронзовую медаль в плавании на 200 метров вольным стилем.

Президент Владимир Зеленский отметил, что это отличное начало.

Замечательный старт! Каждая победа наших спортсменов вдохновляет всю нашу страну. Так держать,

– написал он.

Заметим, что Украина может собрать больше медалей. В частности 30 августа состоятся соревнования в 15 видах спорта. Медальные комплекты будут разыграны в шести из них.

Наши параатлеты будут соревноваться в бадминтоне, стрельбе, плавании, боччи, тхэквондо, настольном теннисе, волейболе и голболе.