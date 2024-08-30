Замечательный старт, – Зеленский отреагировал на первые медали паралимпийцев

30 августа 2024, 10:37
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Автор: Анастасия Кушпит

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Владимир Зеленский

Украинские паралимпийцы получили первые медали на Паралимпиаде в Париже. За один вечер медалями наградили четырех наших спортсменов.

По состоянию на утро 30 августа Украина имеет две серебряные и две бронзовые медали в плавании в Паралимпийских играх.

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Украинские призеры Паралимпиады-2024

  • Антон Коль получил серебро в плавании на 100 метров на спине.
  • Ирина Пойда завоевала серебряную награду на дистанции 200 метров вольным стилем.
  • Анна Гонтарь – бронзовый призер в плавании на 50 метров вольным стилем.
  • Александр Комаров имеет бронзовую медаль в плавании на 200 метров вольным стилем.

Президент Владимир Зеленский отметил, что это отличное начало.

Замечательный старт! Каждая победа наших спортсменов вдохновляет всю нашу страну. Так держать,
– написал он.

Заметим, что Украина может собрать больше медалей. В частности 30 августа состоятся соревнования в 15 видах спорта. Медальные комплекты будут разыграны в шести из них.

Наши параатлеты будут соревноваться в бадминтоне, стрельбе, плавании, боччи, тхэквондо, настольном теннисе, волейболе и голболе.