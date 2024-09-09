В целом украинцам на Паралимпиаде удалось завоевать 82 медали. Таким образом Украина вошла в десятку сильнейших команд.

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"Гордимся каждой победой украинцев и украинок"

Украинская сборная заняла 7-е место в общем зачете и 5-е – по количеству полученных наград. Так, наши паралимпийцы завоевали 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые медали.

Гордимся каждой победой украинцев и украинок. Каждый успех важен. Каждый из них показывает устойчивость, силу и волю к победе всех наших людей,

– написал Владимир Зеленский.

Президент Украины также выразил благодарность всем паралимпийцам и их тренерам за эти результаты.

Добавим, что за полученные медали на Паралимпиаде-2024 предусмотрены призовые:

"золото" – 125 тысяч долларов,

"серебро" – 80 тысяч долларов,

"бронза" – 55 тысяч долларов.

По результатам соревнований, лидером по сумме призовых среди украинцев стал пловец Андрей Трусов, который за две золотые и три серебряные медали получит почти полмиллиона долларов. В тройку также вошли Анна Стеценко и Денис Остапченко, которые заработали по 340 тысяч долларов.

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