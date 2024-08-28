На этих соревнованиях есть один довольно необычный запрет. Международный паралимпийский комитет не позволяет спортсменам иметь татуировки в виде олимпийских колец.

Читайте также Паралимпийские игры-2024: что стоит знать о спортивных соревнованиях в Париже

Требование организаторов

Этот символ Олимпийских игр разработал в 1912 году француз Пьер де Кубертен. Паралимпийская же эмблема состоит из трех полумесяцев "agitos", которые окрашены в красный, синий и зеленый цвета.



Отличие логотипов Олимпиады и Паралимпиады / Фото Getty Images

По правилам Паралимпийских игр, татуировки с пятью кольцами запрещены, потому что являются "нательной рекламой". По мнению организаторов, они пропагандируют Олимпийские игры и не касаются паралимпийских видов спорта.

Этот пункт является не просто декларативным в правилах, но уже и применялся на практике. В 2016 году британский параплавец Джозеф Крейг был дисквалифицирован с чемпионата Европы из-за того, что не прикрыл татуировки олимпийских колец на груди.

Тогда он потерял награду в соревнованиях для спортсменов с ампутацией конечностей на дистанции 100 метров вольным стилем, хотя и выиграл заплыв.

К слову. Украину на Паралимпиаде-2024 будут представлять 140 спортсменов в 17 видах спорта. Это рекорд в паралимпийской истории нашей страны.

Напомним, что на предыдущих летних Паралимпийских Играх Украина заняла шестое общекомандное место в медальном зачете. Тогда наши спортсмены завоевали 98 медалей: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых.