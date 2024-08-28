На цих змаганнях є одна досить незвична заборона. Міжнародний паралімпійський комітет не дозволяє спортсменам мати татуювання у вигляді олімпійських кілець.

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Вимога організаторів

Цей символ Олімпійських ігор розробив у 1912 році француз П'єр де Кубертен. Паралімпійська ж емблема складається з трьох півмісяців "agitos", які забарвлені у червоний, синій і зелений кольори.



Відмінність логотипів Олімпіади та Паралімпіади / Фото Getty Images

За правилами Паралімпійських ігор, татуювання з пʼятьма кільцями заборонені, бо є "натільною рекламою". На думку організаторів, вони пропагують Олімпійські ігри та не стосуються паралімпійських видів спорту.

Цей пункт є не просто декларативним у правилах, але вже й застосовувався на практиці. У 2016 році британський параплавець Джозеф Крейг був дискваліфікований з чемпіонату Європи через те, що не прикрив татуювання олімпійських кілець на грудях.

Тоді він втратив нагороду у змаганнях для спортсменів з ампутацією кінцівок на дистанції 100 метрів вільним стилем, хоча й виграв заплив.

До слова. Україну на Паралімпіаді-2024 будуть представляти 140 спортсменів у 17 видах спорту. Це рекорд в паралімпійській історії нашої країни.

Нагадаємо, що на попередніх літніх Паралімпійських Іграх Україна посіла шосте загальнокомандне місце у медальному заліку. Тоді наші спортсмени здобули 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.