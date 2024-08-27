Россияне отказались от участия в открытии Паралимпиады-2024 в качестве зрителей
Российских параатлетов не допустили к участию в параде участников Паралимпийских игр-2024 в Париже. В знак протеста они устроили демарш.
В среду, 28 августа, в Париже состоится официальная церемония открытия Паралимпийских игр-2024. К участию в соревнованиях допустили 90 россиян и 8 белорусов, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Россия надела маску обиженных
Представители стран-агрессоров будут выступать в Париже в "нейтральном" статусе. МОК запретил им участвовать в параде открытия Игр, но пригласил в качестве зрителей.
Это показалось унизительным для руководителей Паралимпийского комитета России (ПКР). В знак протеста они решили вообще не появляться на официальную церемонию. Об этом сообщил президент ПКР Павел Рожков.
"Нас пригласили на церемонию участия в качестве зрителей. Но мы решили отказаться, поскольку в этом нет смысла. Процедура долгая и тяжелая, а у некоторых спортсменов уже на следующий день начинаются соревнования.
Даже когда все было нормально, далеко не все атлеты участвовали в церемонии открытия по этим причинам", – заявил Рожков.
Главное о Паралимпиаде-2024
- Напомним, что Паралимпийские игры в Париже продлятся с 28 августа до 8 сентября. В соревнованиях примут участие около 4400 спортсменов со всего мира. Они будут соревноваться в 23 дисциплинах.
- Украину на Паралимпиаде-2024 будут представлять 140 атлетов. Наша страна будет представлена в рекордном количестве видов спорта – 17 из 22.