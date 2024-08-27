В среду, 28 августа, в Париже состоится официальная церемония открытия Паралимпийских игр-2024. К участию в соревнованиях допустили 90 россиян и 8 белорусов, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Представители стран-агрессоров будут выступать в Париже в "нейтральном" статусе. МОК запретил им участвовать в параде открытия Игр, но пригласил в качестве зрителей.

Это показалось унизительным для руководителей Паралимпийского комитета России (ПКР). В знак протеста они решили вообще не появляться на официальную церемонию. Об этом сообщил президент ПКР Павел Рожков.

"Нас пригласили на церемонию участия в качестве зрителей. Но мы решили отказаться, поскольку в этом нет смысла. Процедура долгая и тяжелая, а у некоторых спортсменов уже на следующий день начинаются соревнования.

Даже когда все было нормально, далеко не все атлеты участвовали в церемонии открытия по этим причинам", – заявил Рожков.

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