У середу, 28 серпня, у Парижі відбудеться офіційна церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2024. До участі в змаганнях допустили 90 росіян та 8 білорусів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Представники країн-агресорів виступатимуть в Парижі у "нейтральному" статусі. МОК заборонив їм брати участь у параді відкриття Ігор, але запросив як глядачів.

Це здалося принизливим для керівників Паралімпійського комітету Росії (ПКР). На знак протесту вони вирішили взагалі не з'являтися на офіційну церемонію. Про це повідомив президент ПКР Павєл Рожков.

"Нас запросили на церемонію участі як глядачів. Але ми вирішили відмовитися, оскільки в цьому немає сенсу. Процедура довга і важка, а в деяких спортсменів уже наступного дня починаються змагання.

Навіть коли все було нормально, далеко не всі атлети брали участь у церемонії відкриття з цих причин", – заявив Рожков.

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