Международный паралимпийский комитет (МПК) не хотел утверждать форму сборной Украины из-за карты нашего государства с Крымом, а также расцветки одного из комплектов. Функционерам из МПК везде усматривался политический подтекст.

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Почему форму сборной Украины хотели запретить

Президент НПКУ Валерий Сушкевич представил форму сборной Украины и рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться.

"Обратите внимание на эту форму, потому что ее более двух месяцев отказывались утвердить чиновники МПК, заявляя, что мы сделали слишком политическую украинскую форму. Категорически запрещали на форме карту суверенной независимой Украины, но мы пробили наши требования, чтобы Украина в международно признанных границах была на нашей форме.

Утверждали, что наша форма имеет слишком военный дизайн и запрещали дополнительный зелено-военный цвет, появившийся на нашей форме. Мы смогли доказать нашу юридическую правоту и украинское восприятие всех цветов нашей формы!", – отметил Сушкевич.

Видео презентации формы сборной Украины

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