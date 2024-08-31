В этот день украинские паралимпийцы смогут посоревноваться и получить еще одни медали Паралимпиады-2024. Пока сборная Украины имеет в своем активе восемь медалей, пишет 24 канал.

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Третий соревновательный день на Паралимпиаде-2024 с участием Украины

Украинские параатлеты будут соревноваться в бадминтоне, стрельбе, плавании, настольном теннисе и в легкой атлетике.

09:30. Бадминтон - женщины, личный разряд, групповой этап, 2 тур (класс SL3). Оксана Козина - Квонитах Сьякурох

10:30. Стрельба - мужчины, пневматическая винтовка, 10 м (класс SH1). Андрей Дорошенко

10:30. Плавание - мужчины, 100 м на спине (класс S12). Роман Мичка, Дмитрий Суханов, Ярослав Денисенко

10:38. Плавание - женщины, 100 м на спине (класс S12). Анна Стеценко

10:46. Мужчины, 200 м вольным стилем (класс S14). Дмитрий Ванзенко

10:50. Бадминтон - мужчины, личный разряд, групповой этап, 3 тур (класс SL3). Александр Чирков - Даниэль Безель (Великобритания)

11:00. Настольный теннис - смешанные пары, полуфинал (класс XD17). Виктор Дидух/Ирина Шинкарева - Шуаи Жао/Жингдин Мао (Китай)

11:00. Легкая атлетика - толкание ядра, мужчины (класс F12). Владимир Пономаренко, Роман Данилюк

11:06. Плавание - мужчины, 100 м на спине (класс S8). Богдан Гриненко

11:23. Плавание - мужчины, 400 м вольным стилем (класс S13). Кирилл Гаращенко

11:37. Плавание - женщины, 400 м вольным стилем (класс S13). Анна Стеценко

11:50. Академическая гребля - смешанные двойки, утешительный заезд (класс PR2). Ярослав Коюда/Анна Алсанова

11:53. Плавание - мужчины, 50 м на спине (класс S2). Роман Бондаренко

12:10. Академическая гребля - смешанные двойки, утешительный заезд (класс PR3). Станислав Самолюк/Дария Котик

12:15. Плавание - мужчины, 200 м комплексное плавание (класс SM7). Евгений Богодайко, Андрей Трусов

12:26. Плавание - женщины, 200 м комплексное плавание (класс SM7). Вероника Коржова

12:38. Плавание - мужчины, 50 м вольным стилем (класс S11). Михаил Сербин, Даниил Чуфаров

12:40. Боча - мужчины, личные соревнования, предварительный этап, 3 тур (класс BC4). Артем Колинко - Абдул Разак Абдул Рахам

12:46. Плавание - женщины, 50 м вольным стилем (класс S11). Екатерина Ткачук, Марина Поддубная

12:58. Велотрек - мужчины, 4000 м индивидуальное преследование (класс C5). Егор Дементьев

13:00. Стрельба - женщины, пневматический пистолет, 10 м (класс SH1). Ирина Ляху

19:33. Плавание - мужчины, 50 м на спине (класс S1). Антон Коль

Отметим, что украинские настольные теннисисты уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали. Сегодня, Виктор Дидух и Ирина Шинкарева сыграют полуфинальный матч.

Также Антон Коль может принести еще одну медаль в плавании на спине – дистанция 50 метров, класс S1. В легкой атлетике Владимир Пономаренко и Роман Данилюк будут бороться за награды Паралимпиады-2024 в толкании ядра, класс F12.

Где смотреть Паралимпиаду-2024 в Париже

Официальным транслятором Паралимпийских игр-2024 в Украине является Общественное. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов будут на четырех платформах:

канал Суспільне Спорт

региональные каналы Общественного

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляция соревнований Паралимпиады-2024 31 августа