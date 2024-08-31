В цей день українські паралімпійці зможуть позмагатись та здобути ще одні медалі Паралімпіади-2024. Поки що збірна України має в своєму активі вісім медалей, пише 24 канал.

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Третій змагальний день на Паралімпіаді-2024 за участі України

Українські параатлети змагтимуться у бадмінтоні, стрільбі, плаванні, настільнлму тенісі та у легкій атлетиці.

09:30. Бадмінтон — жінки, особистий розряд, груповий етап, 2 тур (клас SL3). Оксана Козина — Квонітах Сьякурох

10:30. Стрільба — чоловіки, пневматична гвинтівка, 10 м (клас SH1). Андрій Дорошенко

10:30. Плавання — чоловіки, 100 м на спині (клас S12). Роман Мичка, Дмитро Суханов, Ярослав Денисенко

10:38. Плавання — жінки, 100 м на спині (клас S12). Анна Стеценко

10:46. Чоловіки, 200 м вільним стилем (клас S14). Дмитро Ванзенко

10:50. Бадмінтон — чоловіки, особистий розряд, груповий етап, 3 тур (клас SL3). Олександр Чирков — Даніель Безель (Велика Британія)

11:00. Настільний теніс — змішані пари, півфінал (клас XD17). Віктор Дідух/Ірина Шинкарьова — Шуаі Жао/Жінгдін Мао (Китай)

11:00. Легка атлетика — штовхання ядра, чоловіки (клас F12). Володимир Пономаренко, Роман Данилюк

11:06. Плавання — чоловіки, 100 м на спині (клас S8). Богдан Гриненко

11:23. Плавання — чоловіки, 400 м вільним стилем (клас S13). Кирило Гаращенко

11:37. Плавання — жінки, 400 м вільним стилем (клас S13). Анна Стеценко

11:50. Академічне веслування — змішані двійки, втішний заїзд (клас PR2). Ярослав Коюда/Анна Алсанова

11:53. Плавання — чоловіки, 50 м на спині (клас S2). Роман Бондаренко

12:10. Академічне веслування — змішані двійки, втішний заїзд (клас PR3). Станіслав Самолюк/Дарія Котик

12:15. Плавання — чоловіки, 200 м комплексне плавання (клас SM7). Євгеній Богодайко, Андрій Трусов

12:26. Плавання — жінки, 200 м комплексне плавання (клас SM7). Вероніка Коржова

12:38. Плавання — чоловіки, 50 м вільним стилем (клас S11). Михайло Сербін, Данило Чуфаров

12:40. Боча — чоловіки, особисті змагання, попередній етап, 3 тур (клас BC4). Артем Колінко — Абдул Разак Абдул Рахам

12:46. Плавання — жінки, 50 м вільним стилем (клас S11). Катерина Ткачук, Марина Піддубна

12:58. Велотрек — чоловіки, 4000 м індивідуальне переслідування (клас C5). Єгор Дементьєв

13:00. Стрільба — жінки, пневматичний пістолет, 10 м (клас SH1). Ірина Ляху

19:33. Плавання — чоловіки, 50 м на спині (клас S1). Антон Коль

Зазначимо, що українські настільні тенісисти вже гарантували собі як мінімум бронзові медалі. Сьогодні, Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова зіграють півфінальний матч.

Також Антон Коль може принести ще одну медаль у плаванні на спині – дистанція 50 метрів, клас S1. У легкій атлетиці Володимир Пономаренко та Роман Данилюк будуть боротись за нагороди Паралімпіади-2024 у штовханні ядра, клас F12.

Де дивитися Паралімпіаду-2024 в Парижі

Офіційним транслятором Паралімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів будуть на чотирьох платформах:

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Онлайн-трансляція змагань Паралімпіади-2024 31 серпня