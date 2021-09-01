Паралимпиада-2020: украинка Яна Бережная вырвала "бронзу" по плаванию
1 сентября 2021 , 12:41Читати новину українською
Источник:24 канал
Яна Бережная стала бронзовым паралимпийским призером в Токио. Это второй медальный заплыв для Украины 1 сентября.
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24-летняя пловчиха Яна Бережная поднимется на пьедестал Паралимпиады. Украинка с третьим временем преодолела дистанцию 100 метров брассом в классе SB11.
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Бережная в жаркой борьбе выгрызла "бронзу" в нидерландки Лисетт Бруинсма. Это первая награда Яны в Токио.
Победу одержала представительница Кипра Каролина Пелендриту, которая побила мировой рекорд. Ее радости не было предела. Сразу за ее спиной расположилась китаянка Ма Цзя.
Результаты заплыва
1. Каролина Пелендриту (Кипр) – 1:19.78
2. Ма Цзя (Китай) – 1:19.82
3. Яна Бережная (Украина) – 1:27.02