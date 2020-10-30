Папа Гуйе забил первый гол за "Металл": видео
Защитник Папа Гуйе сыграл первый матч за клуб "Металл" из Харькова. Свой дебют игрок отметил забитым голом.
Папа Гуйе забил в матче "Метала" против "Балкан" на выезде. Во время подачи с углового мяч опустился на газон. И именно защитник "Металла" первым сориентировался в эпизоде, пробив метко по воротам.
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Для Папы Гуйе это первый матч за "Металл". Он присоединился к команде лишь 12 октября. Однако в первых играх не сыграл.
Видео гола Папы Гуйе за "Металл"
Нагадаємо, що Папа Гуйє має чималий досвід виступів за українські клуби. Він виступав за "Волинь", "Металіст", Дніпро", "Карпати" та "Дніпро-1". Також встиг пограти в Росії за "Ростов", а в "Казахстані" – за "Актобе".
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