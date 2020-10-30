Захисник Папа Гуйє зіграв перший матч за клуб "Метал" з Харкова. Свій дебют гравець відзначив забитим голом.

Папа Гуйє забив у матчі "Метала" проти "Балкан" на виїзді. Під час подачі з кутового м'яч опустився на газон. І саме захисник "Металу" першим зорієнтувався в епізоді, пробивши влучно по воротах.

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Для Папи Гуйє це перший матч за "Метал". Він приєднався до команди лише 12 жовтня. Однак в перших іграх не зіграв.

Відео голу Папи Гуйє за "Метал"

Нагадаємо, що Папа Гуйє має чималий досвід виступів за українські клуби. Він виступав за "Волинь", "Металіст", Дніпро", "Карпати" та "Дніпро-1". Також встиг пограти в Росії за "Ростов", а в "Казахстані" – за "Актобе".