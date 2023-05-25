Украинский вингер в целом доволен сезоном в новой для себя стране. Одним из самых сложных факторов в адаптации назвал погоду, ведь раньше ему никогда в жизни не приходилось играть при температуре 40 градусов, но он привык.

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Сезоном доволен, но не хватило трофеев

Андрей счастлив, что получил опыт жизни в арабской стране, где нашел новых друзей и увидел уровень местного футбола.

"В целом сезоном доволен. Конечно, хотелось победить в чемпионате и Кубке, но это футбол – иногда ты побеждаешь, а иногда – проигрываешь. Когда ты проигрываешь игру, для тебя это должно стать мотивацией. Это значит, что нужно больше тренироваться и никогда не сдаваться ", – заметил футболист.

Будущее Ярмоленко

Главным вопросом для украинских фанатов остается, где же капитан сборной продолжит свою карьеру, пока он не готов публично говорить.

Пока что не могу сказать, куда я пойду дальше. У меня еще месяц контракта. Когда сделка закончится, будем садиться и думать,

– сказал Ярмоленко.

Ранее сообщалось в СМИ, что по окончании сезона правый вингер покинет нынешний клуб и может вернуться в киевское Динамо.