Паненка Караваева, и второй мяч Пихаленка: как забивала Украина в ворота Эмполи – видео голов

Украинская сборная 17 мая одержала вторую победу в рамках подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022. "Сине-желтые" получили убедительную победу над итальянским Эмполи.

Не было только забитых мячей головой

Поединок начался ровно, Эмполи и сборная Украины поочередно проводили свои атаки, но первыми забили гости. А голом отличился Роман Яремчук, только 15 мая прибывший в расположение национальной команды после окончания сезона в Португалии, где играет за Бенфику, сообщает 24 канал.

Больше об игре Голы на любой вкус: сборная Украины уверенно обыграла Эмполи – видеообзор

26 минут понадобилось львовянину, чтобы размочить нули на табло. В этой атаке следует отметить ассист Виктора Цыганкова, разрезавшего всю защиту Эмполи. Яремчук ударом в ближний угол прошил сетку итальянских владений. Пропущенный мяч – ошибка голкипера, ведь это был его угол, который должен был прикрывать.

Видео гола Яремчук

К сожалению, сборная не удержала победу в первом тайме. Перед перерывом футболисты Эмполи сравняли счет 1:1. Голом отличился Андреа Ла Мантия.

Однако после отдыха за дело взялись украинцы. Не успел комментатор назвать составы команд, как Караваев отправил мяч в сетку. Удар Яремчука потянул голкипер соперника, но первым на добивании был динамовец. Фланговый защитник красиво барышней обыграл вратаря. Мяч от стойки ворот залетел в сетку – 1:2.

Как Караваев вывел Украину вперед: смотрите видео

Уже через семь минут гости увеличили преимущество. Во втором матче подряд свою фамилию на табло записал Пихаленок. Александр бильярдным ударом прошил дальний нижний угол ворот Эмполи. Второй поединок в футболке национальной команды и второй гол.

Видео гола Пихальонка

Еще однажды мяч побывал в сетке ворот Эмполи. Но судья отменил взятие ворот из-за явного офсайда у Яремчука.

В итоге – 1:3 победа сборной Украины. Подопечные Александра Петракова продолжает беспроигрышную серию в ряде товарищеских спаррингов в подготовке к плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

Подготовка к Шотландии продолжается