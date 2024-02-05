Заливает горе: звезда Челси ушел в ночной клуб после позорного поражения в АПЛ – видео

Очередной 23-й тур АПЛ-2023/2024 стал неудачным для лондонского Челси. "Синие" дома опозорились в поединке против Вулверхэмптона.

Подопечные Маурисио Почеттино первыми размочили нули на табло. На 19-й минуте это сделал Коул Палмер, который в сентябре 2023-го перешел из Манчестер Сити. Однако уже до перерыва счет в матче стал 1:2 в пользу Вулверхэмптона благодаря голу Матеуса Куньи и автоголу защитника "аристократов" Акселя Дисаси.

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Бомбардир Челси не расстраивается очередным поражением

Во втором тайме "волки" еще дважды огорчили голкипера Челси. Зато хозяева смогли ответить лишь одним результативным ударом от Тьягу Силвы после ассиста Михаила Мудрика. Украинец появился по ходу второго тайма и отметился голевой передачей. Однако, все равно, получил большую порцию критики от болельщиков лондонского клуба.

Поединок на "Стэмфорд Бридж" закончился победой Вулверхэмптона 2:4. Благодаря этой победе "волки" обогнали Челси в турнирной таблице АПЛ-2023/2024. Теперь "синие" уступают прямому сопернику одним баллом.

После матча появилась информация о возможном увольнении Почеттино с тренерского кресла Челси. Аргентинский специалист никак не может вернуть команде желанную игру и результат, который хотят видеть руководство и фанаты лондонского клуба.

Казалось, что футболистам Челси нужно было сесть и подумать над своей игрой в этом сезоне, которая откровенно говоря, разочаровывает. Однако далеко не все игроки лондонского клуба грустят после проигранных поединков. Одним из таких "кадров" является 21-летний полузащитник Коул Палмер.

Автор первого гола во встрече Челси – Вулверхэмптон был замечен в ночном клубе сразу после поражения "синих". На видео видно, как английский футболист веселится в компании друзей. На его лице вообще не видно грусти после позорного фиаско на глазах своих болельщиков.

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Отметим, что Палмер является лучшим бомбардиром Челси в текущем сезоне-2023/2024 в АПЛ, наколотив 10 голов. Всего после перехода в Лондон уже провел за "аристократов" 26 матчей – 12 результативных ударов и 7 ассистов.

Контракт Палмера с Челси рассчитан до конца июня 2030 года. Также в соглашении есть опция пролонгации сотрудничества еще на один год.

Его трансферную стоимость оценивают в 40 миллионов евро.

7 февраля Челси сыграет на выезде против Астон Виллы в рамках четвертого круга Кубка Англии (начало в 22:00 по Киеву).