В последнем матче "синие" в очередной раз продемонстрировали неубедительное выступление. Они без шансов уступили дома Вулверхэмптону со счетом 2:4.

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Кто может возглавить Челси

Руководство лондонцев после поражения от "волков" серьезно задумалось о смене главного тренера. Сообщается, что Челси может не ждать конца сезона, а действовать немедленно.

На место Маурисио Почеттино "синие" хотят пригласить 42-летнего Хаби Алонсо. Наставник Байера очень нравится совладельцу клуба Бехдаду Эгбали, в то время, как Тедд Боули пока является более сдержанным относительно изменений уже сейчас и склоняется к рассмотрению принятия решения в межсезонье.

Отметим, что Байер, который возглавляет Хаби Алонсо, на уровне с Жироной стал главным открытием сезона-2023/2024 в европейском футболе. Леверкузенцы – единственная команда в топовых чемпионатах, которая до сих пор не проиграла ни одного матча. "Фармацевты" сейчас возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги, вышли в четвертьфинал Кубка Германии и пробились в плей-офф Лиги Европы.

Всего леверкузенцы провели 29 официальных матчей в нынешней кампании, в которых одержали 25 побед и 4 раза сыграли вничью, разница голов – 87:20.

Важно. Челси будет иметь серьезных конкурентов, если окончательно решит пригласить Хаби Алонсо. В услугах испанца заинтересованы немало клубов: Манчестер Сити, Бавария, Реал и Ливерпуль. Именно последний считаются главным претендентом на своего бывшего игрока, который должен заменить Юргена Клоппа.

Шанс все же доказать свою профпригодность и сохранить рабочее место нынешний наставник Челси Маурисио Почеттино будет иметь уже 7 февраля. "Синие" на выезде в матче 1/16 финала Кубка Англии будут играть с Астон Виллой, стартовый свисток прозвучит в 22:00.