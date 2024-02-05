Підопічні Маурісіо Почеттіно першими розмочили нулі на табло. На 19-й хвилині це зробив Коул Палмер, який у вересні 2023-го перейшов із Манчестер Сіті. Однак вже до перерви рахунок у матчі став 1:2 на користь Вулверхемптона завдяки голу Матеуса Куньї та автоголу захисника "аристократів" Акселя Дісасі.

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Бомбардир Челсі не засмучується черговою поразкою

У другому таймі "вовки" ще двічі засмутили голкіпера Челсі. Натомість господарі змогли відповісти лише одним результативним ударом від Тьягу Сілви після асисту Михайла Мудрика. Українець з'явився по ходу другого тайму та відзначився гольовою передачею. Однак, все одно, отримав велику порцію критики від уболівальників лондонського клубу.

Поєдинок на "Стемфорд Брідж" закінчився перемогою Вулверхемптона 2:4. Завдяки цій звитязі "вовки" обігнали Челсі у турнірній таблиці АПЛ-2023/2024. Тепер "сині" поступаються прямому супернику одним балом.

Після матчу з'явилась інформація про можливе звільнення Почеттіно з тренерського крісла Челсі. Аргентинський спеціаліст ніяк не може повернути команді омріяну гру та результат, який хочуть бачити керівництво та фанати лондонського клубу.

Здавалось, що футболістам Челсі потрібно було сісти і подумати над своєю грою у цьому сезоні, яка відверто кажучи, розчаровує. Однак далеко не усі гравці лондонського клубу сумують після програних поєдинків. Одним із таких "кадрів" є 21-річний півзахисник Коул Палмер.

Автор першого голу у зустрічі Челсі – Вулверхемптон був помічений у нічному клубі одразу після поразки "синіх". На відео видно, як англійський футболіст веселиться у компанії друзів. На його обличчі взагалі не видно смутку після ганебного фіаско на очах своїх уболівальників.

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Відзначимо, що Палмер є найкращим бомбардиром Челсі у поточному сезоні-2023/2024 в АПЛ, наколотивши 10 голів. Загалом після переходу у Лондон вже провів за "аристократів" 26 матчів – 12 результативних ударів та 7 асистів.

Контракт Палмера із Челсі розрахований до кінця червня 2030 року. Також в угоді є опція пролонгації співпраці ще на один рік.

Його трансферну вартість оцінюють у 40 мільйонів євро.

Цікаво. 7 лютого Челсі зіграє на виїзді проти Астон Вілли у рамках четвертого кола Кубка Англії (початок о 22:00 за Києвом).