Хотя именно футболисты Челси первыми открыли счет в матче благодаря голу Палмера. Однако радость хозяев была недолгой. Уже через три минуты гости сравняли цифры на табло. А первый тайм вообще закончился в пользу Вулверхэмптона после автогола защитника "синих" Дисаси 1:2, сообщает 24 Канал.

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Фаны Челси устали от игры Мудрика

Во второй части игры "волки" увеличили свое преимущество до 1:4. Челси смог лишь на еще один гол от опытного защитника Силвы. Финальный свисток зафиксировал победу Вулверхэмптона 2:4. "Аристократы неожиданно уступили на своем поле "Стэмфорд Бридж".

Михаил Мудрик появился на поле на 72-й минуте, сменив в составе лондонского клуба Стерлинга. Украинец успел отметиться ассистом на Силву, но его игру вообще не оценили болельщики Челси.

После поражения фанаты лондонского клуба уже не в который раз начали критиковать левого вингера сборной Украины в соцсетях. Если в донецком Шахтере Мудрика все считали "футбольным гением", то в АПЛ, здесь дела идут совсем плохо.

Конечно, были такие, кто стал на защиту Михаила, которые уверены, что Мудрику еще нужно немного времени, чтобы показать свои лучшие качества. Но больше было гневных комментариев. Болельщики Челси устали ждать и просят руководство выгнать украинского футболиста из команды.

Фаны "синих" заявляют, что трансфер Мудрика является худшим в истории лондонского клуба, не понимая, зачем за него отдали такие космические деньги. Некоторые даже отправляют Мудрика на войну в Украину.

Реакция болельщиков Челси на игру Мудрика

"Посмотрите, какой Мудрик бестолковый. Не бежит, а он просто наблюдает за мячом. Я устал, парень".

"Мудрик, который притворяется профессиональным футболистом, чтобы не участвовать в войне в Украине".

"У Мудрика самый низкий IQ среди всех футболистов. Отправьте этого парня на передовую как можно быстрее".

"Посмотрите на Мудрика. 70 миллионов евро правильно, может ли кто-то сказать мне, пожалуйста, кроме того, чтобы быть олимпийским спринтером, в футбольной терминологии. В чем он хорош?".

"Мудрик, немедленно снимай футболку с 10 номером и уезжай на фронт в Украину, ты очень ужасен".

"За 30 минут Мудрик потерял мяч 15 раз, 15 чертовых раз!".

К слову. После поражения от Вулверхэмптона заговорили об увольнении Почеттино. Одним из потенциальных замен будет стать Хави Алонсо, который сейчас работает в леверкузенском Байере. Челси после 23-х туров снова опустились на 11-е место в АПЛ (31 балл). Их опередил как раз на одно очко Вулверхэмптон.