Люксембург U-21 – Украина U-21 0:3

Голы: Краснопир, 45, Вьюнник, 69, Квасниця, 90+4

Молодежная сборная Украины провела свой второй матч по отбору на Евро-2025. После полуфинала на турнире-2023 команда существенно обновилась и назначила нового тренера, пишет 24 канал.

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Очередной матч против аутсайдера

На место Руслана Ротаня был назначен испанец Унай Мельгос. Наша команда попала в секстет в Англию, Сербию, Люксембург, Азербайджан и Северную Ирландию.

В первой игре квалификации Украина минимально переиграла последние, а октябрьский сбор начала с выездного матча против люксембуржцев. К сожалению, хозяева не озаботились организацией трансляции игры, поэтому большинство болельщиков не смогли ее увидеть.

"Сине-желтые" были явными фаворитами встречи, что и доказали на поле. Команда Мельгосы почти не подпускала соперника к своим воротам и сама оформила голы в каждом из таймов.

Перед перерывом счет открыл Краснопир. После красивого дальнего паса от Бражка Роман в ощупь вывел форварда Оболони на ударную позицию и Игорь не промахнулся.

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Без потерь и пропущенных голов

А в середине второго тайма на поле появился Богдан Вьюник и всего через две минуты записал свое имя на табло. Нападающий Шахтера удачно отозвался на прострел Волошина с фланга. А до розгрома счет довел Квасниця, который точно пробил с края штрафной в компенсированное время.

Таким образом, Украина набирает шесть очков и выходит на временное первое место. Уже через четыре дня команду Мельгосы ждет битва с главным фаворитом группы Англией.

Справка. По формату квалификации напрямую на Евро-2025 попадут победители групп и три лучших вторых места. Еще шесть вицечемпионов разыграют три путевки в стыковых матчах.