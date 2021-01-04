Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал совместное с Динамо использование стадиона НСК "Олимпийский".

Об этом Палкин рассказал в интервью клубному сайту.

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НСК "Олиймпийский" не принадлежит Динамо. Он принадлежит государству, и мы вели переговоры с ним. Но у нас нет никаких проблем с Динамо. Нормальное общение с Игорем Суркисом, с Резо Чохонелидзе. Никаких конфликтов вне поля. Это и для нас, и для Динамо, и для стадиона хорошо. Одни плюсы, минусов не вижу,

– отметил Палкин.

"И если матчи в один день, то у Динамо приоритет. У нас нормальный диалог, мы нашли общий язык, и слышим друг друга", – поделился гендиректор Шахтера.

Шахтер переехал на НСК "Олимпийский": что известно

"Горняки" сменили место проведения домашних поединков из Харькова на Киев еще в середине прошлого сезона.

Основной причиной такого решения стало отсутствие болельщиков из-за пандемии коронавируса.