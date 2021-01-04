Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував спільне з Динамо використання стадіону НСК "Олімпійський".

Про це Палкін розповів у інтерв'ю клубному сайту.

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НСК "Оліймпійський" не належить Динамо. Він належить державі, і ми вели переговори з нею. Але у нас немає ніяких проблем із Динамо. Нормальне спілкування з Ігорем Суркісом, з Резо Чохонелідзе. Ніяких конфліктів поза полем. Це і для нас, і для Динамо, і для стадіону добре. Одні плюси, мінусів не бачу,

– зазначив Палкін.

"І якщо матчі в один день, то у Динамо пріоритет. У нас нормальний діалог, ми знайшли спільну мову, і чуємо один одного", – поділився гендиректор Шахтаря.

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Основною причиною такого рішення стала відсутність вболівальників через пандемію коронавірусу.