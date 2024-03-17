Донецький Шахтар за десять років змінив не один стадіон. Однак у клубі вірять, що настане день, коли "гірники" зіграють в рідному місті.

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Палкін: Мріємо повернутися в Донецьк

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін повідомив, що повернення може затягнутися на 10-15 років.

"Ми не можемо планувати на довгострокову перспективу. У нас є свій тунель – ми знаємо, що підемо цим шляхом, але щотижня знаємо, що ситуація може змінитися.

Повернутись (у Донецьк — 24 Канал) – наша мрія. Я не знаю, коли це станеться, можливо, це займе 10 років, 15 років. Я не знаю. Але ми мріємо повернутися. Колись усі війни закінчаться. Тому одного разу все може змінитися. Ми чекаємо на чорного лебедя, що змінить нашу історію", – розповів Палкін.

Нагадаємо, що свій останній матч на "Донбас Арені" донецький Шахтар зіграв 2 травня 2014 року. Тоді "гірники" обіграли маріупольський Іллічівець з рахунком 3:1.

До слова. У поточному сезоні Шахтар веде боротьбу за "золото". Наразі команда Маріно Пушича лідирує в турнірній таблиці разом з Кривбасом. У обох команд по 43 бали, але у "гірників" ще дві гри в запасі.