Российская военная агрессия против Украины началась с захвата в 2014 году Крыма и Донбасса. С тех пор футбольная жизнь на оккупированных территориях остановилась, сообщает 24 Канал.
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Там даже местные давно не ходят
Время от времени в сети появляются фото и видео заброшенных спортивных арен. Сердце кровью обливается, когда видишь заросли вокруг заброшенной "Донбасс Арены". Это стадион считался одним из самых красивых в мире.
В сети ТикТок появилось свежее видео с домашней арены Шахтера. Неизвестные на мотоциклах ездят вокруг стадиона и вспоминают, каким он был до войны.
Из видео видно, как зарастает территория уникально парка и постепенно разрушаются дорожки. Последний раз "Донбасс-Арена" принимала матч УПЛ еще 2 мая 2014 года, когда "горняки" победили мариупольский Ильичевец со счетом 3:1.
Видео заброшенного стадиона "Донбасс Арена"
Напомним, что в конце прошлого года появилась информация, что оккупанты собираются снести "Донбасс Арену". По их мнению, стадион стал непригодным для эксплуатации.