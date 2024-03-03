Российская военная агрессия против Украины началась с захвата в 2014 году Крыма и Донбасса. С тех пор футбольная жизнь на оккупированных территориях остановилась, сообщает 24 Канал.

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Там даже местные давно не ходят

Время от времени в сети появляются фото и видео заброшенных спортивных арен. Сердце кровью обливается, когда видишь заросли вокруг заброшенной "Донбасс Арены". Это стадион считался одним из самых красивых в мире.

В сети ТикТок появилось свежее видео с домашней арены Шахтера. Неизвестные на мотоциклах ездят вокруг стадиона и вспоминают, каким он был до войны.

Из видео видно, как зарастает территория уникально парка и постепенно разрушаются дорожки. Последний раз "Донбасс-Арена" принимала матч УПЛ еще 2 мая 2014 года, когда "горняки" победили мариупольский Ильичевец со счетом 3:1.

Видео заброшенного стадиона "Донбасс Арена"

Напомним, что в конце прошлого года появилась информация, что оккупанты собираются снести "Донбасс Арену". По их мнению, стадион стал непригодным для эксплуатации.

Справка. "Донбасс Арена" была построена в рекордные сроки – с 2006 по 2009. Дизайн стадиона напоминает огромный бриллиант. Сооружение рассчитано на 52 тысячи зрителей. На "Донбасс Арене" проходили матчи самого высокого уровня, в том числе Евро-2012. Стадион окружает уникальный парк, где были высажены 70 тысяч деревьев и кустов.