Пакьяо ответил, проведет ли бой против Головкина
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) рассказал, готов ли он провести бой против россиянина Головкина. Он заявил, что никаких переговоров между боксерами не было.
Об этом боксер рассказал в комментарии для The Manila Times.
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Ответ боксера
Пакьяо ответил на слова тренера Фредди Роуча, который сказал, что Мэнни поднимется в среднюю весовую категорию ради поединка с чемпионом IBF Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).
По словам Пакьяо, он готов подраться с любым соперником, который находится не выше полусреднего веса. В поединках других весовых категориях Пакьяо участвовать не будет.
Головкин? Скажу только, что никаких переговоров между нами не было,
– ответил боксер.
Карьера Мэнни Пакьяо
- Пакьяо – многократный чемпион мира в 8 весовых категориях, но никогда не дрался выше первого среднего веса.
- Трижды считался боксером года (2006, 2008 и 2009). Также получил звание "Боксер десятилетия" по версии Ассоциации журналистов. Также был признан лучшим спортсменом 2009 года по версии Американской академии спорта.
- Последний бой филиппинец провел в июле 2019 года против американца Кита Турмана (29-1, 22 КО) и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе.
- В 10-м раунде филиппинец был близок к тому, чтобы отправить Турмана в нокдаун, но американец устоял после мощного удара по печени. Также во втором раунде после хука Пакьяо американец побывал во флэш-нокдауне. В итоге, мнение судей оказалось в пользу Пакьяо: 115:112, 115:112, 113:114.