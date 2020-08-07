Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) рассказал, готов ли он провести бой против россиянина Головкина. Он заявил, что никаких переговоров между боксерами не было.

Об этом боксер рассказал в комментарии для The Manila Times.

Читайте также: Кличко провел тренировку со стронгменом, который может протянуть 12 машин: фото

Ответ боксера

Пакьяо ответил на слова тренера Фредди Роуча, который сказал, что Мэнни поднимется в среднюю весовую категорию ради поединка с чемпионом IBF Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).

По словам Пакьяо, он готов подраться с любым соперником, который находится не выше полусреднего веса. В поединках других весовых категориях Пакьяо участвовать не будет.

Головкин? Скажу только, что никаких переговоров между нами не было,

– ответил боксер.

Карьера Мэнни Пакьяо