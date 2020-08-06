Кличко провел тренировку со стронгменом, который может протянуть 12 машин: фото
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко провел тренировку с одним из сильнейших украинских стронгменов – Сергеем Конюшком. Оба спортсмена находятся в отличной форме.
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Тренировка лучших
На своей Instagram-странице стронгмен поблагодарил Владимира за визит и такую прекрасную тренировку. Стронгмен и боксер также посоревновались в величине бицепсов.
Болельщики поражены такой совместной тренировкой спортсменов, которые являются одними из сильнейших в своих видах спорта.
Добавим, что Кличко ранее поделился с болельщиками своими тренировками. Боксер заинтриговал очередной фотографией, которая может намекать о возвращении на ринг.
Бывший промоутер легендарного супертяжеловеса Владимира Кличко (64-5, 53 КО) Том Леффлер считает, что украинец до сих пор хочет взять реванш у чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Что известно о Сергее Конюшке
- Сергей – президент Федерации стронгмена Украины. В 2007 году Сергей Конюшок установил рекорд мира по стронгмену в упражнении лог-лифт.
- В 2009 году спортсмен снова установил рекорд мира в упражнении "Фермерская прогулка" и выиграл престижный международный турнир World Record Brakers.
- В 2010 году стал вице-чемпионом турнира "Самый сильный человек Украины".
- В 2009/10 годах в Киеве и Одессе было организовано 4 силовых шоу с участием Конюшка, в рамках которых атлет установил несколько рекордов, вошедших в Книгу Рекордов Украины. В общем богатырю принадлежат 15 рекордов Украины.
- В 2012 году Конюшку покорился Чемпионат мира по стронгмену в весовой категории 110 кг
- А уже через три года он стал бронзовым призером на парном чемпионате Европы по стронгмену, который проходил в Мадриде, в рамках Arnold Classic.
- Уже в следующем году Сергей установил новый национальный рекорд – сдвинул с места 12 джипов на один метр. Спортсмен уточнил, что вес джипов составил 28 тонн плюс пилорама, а также водители и пассажиры автомобилей. Общий вес цепочки составлял 33 тонны 233 килограмма.