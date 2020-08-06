Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко провел тренировку с одним из сильнейших украинских стронгменов – Сергеем Конюшком. Оба спортсмена находятся в отличной форме.

Фотографию с совместной тренировки спортсменов выложил Boxingtime.ua в Instagram

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Тренировка лучших

На своей Instagram-странице стронгмен поблагодарил Владимира за визит и такую прекрасную тренировку. Стронгмен и боксер также посоревновались в величине бицепсов.

Болельщики поражены такой совместной тренировкой спортсменов, которые являются одними из сильнейших в своих видах спорта.