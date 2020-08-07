Ексчемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо (62-7-2, 39 КО) розповів, чи готовий він провести бій проти росіянина Головкіна. Він заявив, що ніяких перемовин між боксерами не було.

Про це боксер розповів у коментарі для The Manila Times.

Читайте також: Кличко провів тренування зі стронгменом, який може протягнути 12 автівок: фото

Відповідь боксера

Пакьяо відповів на слова тренера Фредді Роуча, який сказав, що Менні підійметься в середню вагову категорію заради поєдинку з чемпіоном IBF Геннадієм Головкіним (40-1-1, 35 КО).

За словами Пакьяо, він готовий побитись із будь-яким суперником, який заходиться не вище напівсередньої ваги. У поєдинках інших вагових категоріях Пакьяо брати участі не буде.

Головкін? Скажу тільки, що ніяких перемовин між нами не було,

– відповів боксер.

Кар'єра Менні Пакьяо