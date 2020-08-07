Пакьяо відповів, чи проведе бій проти Головкіна
Ексчемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо (62-7-2, 39 КО) розповів, чи готовий він провести бій проти росіянина Головкіна. Він заявив, що ніяких перемовин між боксерами не було.
Про це боксер розповів у коментарі для The Manila Times.
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Відповідь боксера
Пакьяо відповів на слова тренера Фредді Роуча, який сказав, що Менні підійметься в середню вагову категорію заради поєдинку з чемпіоном IBF Геннадієм Головкіним (40-1-1, 35 КО).
За словами Пакьяо, він готовий побитись із будь-яким суперником, який заходиться не вище напівсередньої ваги. У поєдинках інших вагових категоріях Пакьяо брати участі не буде.
Головкін? Скажу тільки, що ніяких перемовин між нами не було,
– відповів боксер.
Кар'єра Менні Пакьяо
- Пакьяо – багаторазовий чемпіон світу в 8 вагових категоріях, але ніколи не бився вище першої середньої ваги.
- Тричі вважався боксером року (2006, 2008 та 2009). Також отримав звання "Боксер десятиліття" за версією Асоціації журналістів. Також був визнаний найкращим спортсменом 2009 року за версією Американської академії спорту.
- Останній бій філіппінець провів у липні 2019 року проти американця Кіта Турмана (29-1, 22 КО) і відібрав у нього титул чемпіона світу за версією WBA Super в напівсередній вазі.
- У 10-му раунді філіппінець був близький до того, щоб відправити Турмана в нокдаун, але американець встояв після потужного удару по печінці. Також в другому раунді після хука Пакьяо американець побував у флеш-нокдауні. У підсумку, думка суддів виявилася на користь Пакьяо: 115:112, 115:112, 113:114.