Нападающий израильского клуба "Секция Нес-Циона" Эли Эльбаз стал настоящим неудачником матча против "Хапоэля" из Квар-Шалема. Все четыре его удары на себя принял каркас ворот

Эли Эльбаз вышел на замену в конце матча. К тому времени его команда была впереди 1:0. И за следующие пять минут форвард четыре раза пробивал по воротам. И все четыре раза мяч попадал в створ ворот.

Стоит увидеть Как голкипер сборной Украины Лунин допустил ужасную ошибку против Польши: видео

На 83-й минуте мяч впервые после его удара попал в перекладину.

На 86-й минуте он пробивал дважды. Первый раз нанес удар с лету – перекладина. Эли Эльбаз первым же был и на подборе. На этот раз форвард решил прорваться в штрафную и нанести удар оттуда. Но попал в штангу.

На 88-й минуте форвард нанес дальний удар в угол ворот. И снова неудача – мяч попал в штангу.

Видео попадания в каркас ворот