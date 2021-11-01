Виліт Світоліної з топ-10

У травні 2017 року Світоліній вдалося піднятися з 11-го місця на шосте в рейтингу WTA. Впродовж чотирьох з половиною років українка впевнено трималася у топ-10 та навіть входила у топ-3.

В оновленому рейтингу Еліна Світоліна опустилася на 8 позицій і займає 14-у сходинку.

До речі Світоліна першою серед тенісистів отримає іменну зірку у Києві

Падіння Світоліної у рейтингу WTA пов'язане з втратою 1080 очок, які українка здобула за участь у фіналі Підсумкового турніру, що відбувся у 2019 році. Оскільки з часу проведення останнього турніру вже пройшло два роки, ці очки анулювалися.

До того ж за останній рік Еліна здобула перемогу лише на одному турнірі – у Чикаго в серпні 2021-го.

Марта Костюк встановила новий особистий рекорд, українська тенісистка піднялася з 55-ї на 50-у позицію. Ангеліна Калініна також зуміла поліпшити своє місце в рейтингу, опинившись на 57 місці.

Великий регрес продемонструвала Даяна Ястремська, українка опустилася на 21 позицію.

Оновлений рейтинг WTA

Ешлі Барті (Австралія) - 7701 Аріна Сабалєнка (Білорусь) - 6150 Барбора Крейчикова (Чехія) - 4708, +1 Кароліна Плішкова (Чехія) - 4695, -1 Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 4425 Марія Саккарі (Греція) - 3985, +1 Онс Жабер (Туніс) - 3455, +1 Анетт Контавейт (Естонія) - 3416, +6 Анжелік Кербер (Німеччина) - 3320, +3 Іга Швьонтек (Польща) - 3306, +1

14. Еліна Світоліна (Україна) - 3016, -8

50. Марта Костюк (Україна) - 1215, +5

57. Ангеліна Калініна (Україна) - 1135, +2

100. Даяна Ястремська (Україна) - 798, -21

113. Леся Цуренко (Україна) - 667, +14

129. Катерина Козлова (Україна) - 593, +3

179. Катаріна Завацька (Україна) - 401, -8

188. Дар'я Снігур (Україна) - 379, -4